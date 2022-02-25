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Расстрелянному репрессированному фотографу установили мемориал под Новосибирском

Благодаря работам Георгия Путинцева мы можем узнать, как выглядел старый Бердск (до его затопления)

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Фотографии Путинцева — украшение бердского исторического музея

Фотографии Путинцева — украшение бердского исторического музея

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25 февраля 2022 года в Бердске установили мемориальную табличку в рамках всероссийского проекта «Последний адрес». Она посвящена единственному в довоенном городе фотографу Георгию Путинцеву — он был репрессирован и расстрелян в советские годы.

— «Последний адрес» продолжает свою работу. Вот 63-й город России, где на стенах домов появились памятные знаки с именами невинно погубленных людей. Народный мемориал жертвам политических репрессий живет, — пишет про мемориальные таблички в Бердске основатель проекта «Последний адрес» Сергей Пархоменко.

В 30-е годы в старом Бердске работало фотоателье. Оно располагалось в двухэтажном доме по улице Советской. Работал в нем фотограф Георгий Путинцев. Благодаря его снимкам известно, как выглядел город до затопления в конце 50-х годов прошлого века.

На открытие мемориальной таблички фотографу с цветами пришли бердчане

На открытие мемориальной таблички фотографу с цветами пришли бердчане

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Уроженец города Джаркент Семиреченской области, Георгий Путинцев окончил три класса начальной школы. Его мать умерла в 1906 году, отец, который был портным, — в 1910-м. 43-летнего Георгия арестовали как «врага народа» и пособника белогвардейцев 15 декабря 1937 года.

Краткая биография фотографа из старого Бердска приведена на сегодняшней фотовыставке, приуроченной к открытию мемориальной таблички

Краткая биография фотографа из старого Бердска приведена на сегодняшней фотовыставке, приуроченной к открытию мемориальной таблички

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Из архивных документов исторического музея Бердска следует, что в протоколе от 19 декабря Путинцев признался, что служил в царской армии рядовым, а во время допроса 20 декабря фотограф назвался уже прапорщиком. Он полностью признает себя виновным: «... Я действительно являюсь участником контрреволюционной организации, именующей себя "Российским общевоинским союзом"».

Постановление о расстреле Путинцева от 24 декабря 1937 было приведено в исполнение на следующий день. Бердского фотографа и всех, кто проходил по этому делу, реабилитировали 6 апреля 1956 года с формулировкой «за отсутствием состава преступления».

На открытии мемориальной таблички Путинцеву организовали импровизированную выставку его фотографий.

На открытии мемориальной таблички Путинцеву организовали импровизированную выставку его фотографий.

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— Для меня как для фотографа и жителя этого города эти фото представляют особую культурную ценность, на них запечатлены люди, эпоха, строения, которых уже нет, всё это осталось на дне обского водохранилища, благодаря этим фото мы можем погрузиться в историю города, посмотреть, как люди жили раньше. С расстрелом Путинцева временно прекратилась визуальная летопись нашего города, так как у него единственного было фотоателье, — сказал НГС бердский Фотограф Антон Иванов.

За 7 лет его существования проекта «Последний адрес» установлено свыше 1100 мемориальных знаков

За 7 лет его существования проекта «Последний адрес» установлено свыше 1100 мемориальных знаков

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Проект «Последний адрес» — гражданская инициатива, проводимая в России и направленная на увековечивание памяти о людях, ставших жертвами политических репрессий в годы советской власти. В память о пострадавшем на стене дома, в котором жил репрессированный, устанавливается маленькая, размером с ладонь, памятная табличка, посвященная только одному человеку. Принцип проекта — «Одно имя, одна жизнь, один знак». Героями народного мемориала становятся простые люди, о судьбе которых рассказали их родные, чья жизнь и смерть хранилась в виде документов в засекреченных архивах.

Проект реализуется некоммерческой организацией «Фонд увековечения памяти жертв политических репрессий "Последний адрес"» на средства заявителей и пожертвования. Основным источником сведений о почти 3 миллионах граждан СССР, подвергшихся политическим репрессиям, является база данных общества «Мемориал» (признан иностранным агентом Минюстом РФ).

Прокуратура Новосибирска предложила поставить в городе бюст генпрокурору СССР Роману Руденко — он участвовал в расстрелах в 1937–1938 годах. Против этого 6 декабря 2021 выступили члены городского худсовета. Однако бюст всё-таки установили.

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