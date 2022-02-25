Расстрелянному репрессированному фотографу установили мемориал под Новосибирском

25 февраля 2022 года в Бердске установили мемориальную табличку в рамках всероссийского проекта «Последний адрес». Она посвящена единственному в довоенном городе фотографу Георгию Путинцеву — он был репрессирован и расстрелян в советские годы.



— «Последний адрес» продолжает свою работу. Вот 63-й город России, где на стенах домов появились памятные знаки с именами невинно погубленных людей. Народный мемориал жертвам политических репрессий живет, — пишет про мемориальные таблички в Бердске основатель проекта «Последний адрес» Сергей Пархоменко.