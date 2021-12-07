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Прокуратура Новосибирска предложила установить бюст генпрокурору СССР — он участвовал в расстрелах в 1937–1938 годах

Худсовет города выступил против

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Роман Руденко (в наушниках по центру) выступал в качестве гособвинителя в Нюрнбергском процессе над членами Третьего рейха

Роман Руденко (в наушниках по центру) выступал в качестве гособвинителя в Нюрнбергском процессе над членами Третьего рейха

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Прокуратура Новосибирска предложила поставить в городе бюст генпрокурору СССР Роману Руденко, против этого 6 декабря выступили члены городского худсовета. Об этом в социальных сетях рассказала директор Сибирского центра содействия архитектуре Татьяна Иваненко, указав на неполноту биографической справки Руденко.

— Обычно заявители представляют исторические справки о лицах, которым ставят памятник или бюст или устанавливают мемориальную доску. И частенько эти документы бывают довольно пространными, — отметила Иваненко. — Справка, поданная инициатором установки — прокуратурой Новосибирска, была на удивление краткой. Например, заявитель не нашел нужным упомянуть, что в 1937−1938 годах товарищ Руденко входил в состав особой тройки НКВД, <…> а в 70-е готовил для политбюро ЦК КПСС документы по преследованию диссидентов (совместно с Ю. В. Андроповым).

По данным Иваненко, Роман Руденко был прокурором Донецкой области во время массовых сталинских репрессий и входил в особую тройку НКВД. Он лично присутствовал при убийствах приговоренных к казни. Эти сведения задокументированы в архивах, соответствующие фотографии выложила Иваненко в Facebook.

За плечами Руденко не один десяток таких расстрельных актов

За плечами Руденко не один десяток таких расстрельных актов

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Издание «Тайга.инфо» обращает внимание на то, что 1953-м Руденко принимал участие в подавлении мирного «Воркутинского восстания» заключенных Речлага. Доктор юридических наук Александр Смыкалин в своей книге «Колонии и тюрьмы в Советской России» писал, что 1 августа 1953 года к протестующим приехал Руденко и прямо перед строем заключенных застрелил одного из организаторов забастовки, польского активиста Виктора Игнатовича. Затем лагерная охрана расстреляла безоружных людей из пулеметов.

Из-за этих страниц биографии Руденко худсовет Новосибирска подавляющим большинством отказался согласовать установку бюста генпрокурору СССР.

— Вчера мы были поставлены в не очень хорошее положение. Нам сказали отложить в сторону этическую сторону вопроса и оценить лишь художественную ценность бюста. Мы почти единогласно отказались согласовать памятник участнику убийств. Впрочем, прокуратура может еще обжаловать наше решение, — сказала НГС Татьяна Иваненко.

Получить оперативный комментарий прокуратуры Новосибирска на момент публикации этого материала не удалось. Редакция направила запрос СМИ с просьбой аргументировать необходимость установки бюста Руденко.

В апреле 2021 стало известно, что установку стелы в честь присвоения Новосибирску статуса «Город трудовой доблести» перенесли на следующий год. Как пояснила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, решение было принято на федеральном уровне.

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НКВДпамятникрасстрелпрокуратура
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