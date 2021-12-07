Прокуратура Новосибирска предложила установить бюст генпрокурору СССР — он участвовал в расстрелах в 1937–1938 годах

Получить оперативный комментарий прокуратуры Новосибирска на момент публикации этого материала не удалось. Редакция направила запрос СМИ с просьбой аргументировать необходимость установки бюста Руденко.

В апреле 2021 стало известно, что установку стелы в честь присвоения Новосибирску статуса «Город трудовой доблести» перенесли на следующий год. Как пояснила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, решение было принято на федеральном уровне.

