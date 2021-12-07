Прокуратура Новосибирска предложила установить бюст генпрокурору СССР — он участвовал в расстрелах в 1937–1938 годах

Прокуратура Новосибирска предложила поставить в городе бюст генпрокурору СССР Роману Руденко, против этого 6 декабря выступили члены городского худсовета. Об этом в социальных сетях рассказала директор Сибирского центра содействия архитектуре Татьяна Иваненко, указав на неполноту биографической справки Руденко.
— Обычно заявители представляют исторические справки о лицах, которым ставят памятник или бюст или устанавливают мемориальную доску. И частенько эти документы бывают довольно пространными, — отметила Иваненко. — Справка, поданная инициатором установки — прокуратурой Новосибирска, была на удивление краткой. Например, заявитель не нашел нужным упомянуть, что в 1937−1938 годах товарищ Руденко входил в состав особой тройки НКВД, <…> а в
По данным Иваненко, Роман Руденко был прокурором Донецкой области во время массовых сталинских репрессий и входил в особую тройку НКВД. Он лично присутствовал при убийствах приговоренных к казни. Эти сведения задокументированы в архивах, соответствующие фотографии выложила Иваненко в Facebook.
Издание «Тайга.инфо» обращает внимание на то, что
Из-за этих страниц биографии Руденко худсовет Новосибирска подавляющим большинством отказался согласовать установку бюста генпрокурору СССР.
— Вчера мы были поставлены в не очень хорошее положение. Нам сказали отложить в сторону этическую сторону вопроса и оценить лишь художественную ценность бюста. Мы почти единогласно отказались согласовать памятник участнику убийств. Впрочем, прокуратура может еще обжаловать наше решение, — сказала НГС Татьяна Иваненко.
Получить оперативный комментарий прокуратуры Новосибирска на момент публикации этого материала не удалось. Редакция направила запрос СМИ с просьбой аргументировать необходимость установки бюста Руденко.
В апреле 2021 стало известно, что установку стелы в честь присвоения Новосибирску статуса «Город трудовой доблести» перенесли на следующий год. Как пояснила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, решение было принято на федеральном уровне.