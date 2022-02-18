Путин поручил выплатить беженцам ДНР и ЛНР по 10 тысяч рублей

— Киев не исполняет Минские соглашения и, в частности, категорически отказывается от прямого диалога с Донецком и Луганском, саботирует, по сути, выполнение договоренностей по внесению изменений в Конституцию, особому статусу Донбасса, местным выборам и амнистии — по всем ключевым вопросам Минских соглашений, — заявил Владимир Путин.