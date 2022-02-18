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Путин поручил выплатить беженцам ДНР и ЛНР по 10 тысяч рублей

В кабмине уже отметили, что выполнят поручение президента

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Владимир Путин поручил врио главы МЧС срочно вылететь в Ростовскую область

Владимир Путин поручил врио главы МЧС срочно вылететь в Ростовскую область

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Президент России Владимир Путин поручил выплачивать каждому прибывающему в Ростовскую область беженцу из Донбасса 10 тысяч рублей.

Кроме того, глава государства поручил врио главы МЧС срочно вылететь в Ростовскую область. Александр Чуприян займется там созданием условий для размещения беженцев, их обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.

Правительство по поручению Путина осуществит единовременную выплату беженцам ДНР и ЛНР в 10 тысяч рублей из Резервного фонда.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о начале эвакуации мирного населения в Ростовскую область, объяснив всё угрозой наступления украинской армии.

— С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. <...> В Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия, — отметил Пушилин в обращении к жителям Донбасса.

Ситуацию на Донбассе сегодня обсудили президенты России и Республики Беларусь во время встречи в Кремле. По мнению российского президента, сейчас происходит обострение конфликта.

— Киев не исполняет Минские соглашения и, в частности, категорически отказывается от прямого диалога с Донецком и Луганском, саботирует, по сути, выполнение договоренностей по внесению изменений в Конституцию, особому статусу Донбасса, местным выборам и амнистии — по всем ключевым вопросам Минских соглашений, — заявил Владимир Путин.

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Владимир ПутинДНРДонецкЛНРполитика
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