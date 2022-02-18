Путин поручил выплатить беженцам ДНР и ЛНР по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин поручил выплачивать каждому прибывающему в Ростовскую область беженцу из Донбасса 10 тысяч рублей.
Кроме того, глава государства поручил врио главы МЧС срочно вылететь в Ростовскую область. Александр Чуприян займется там созданием условий для размещения беженцев, их обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.
Правительство по поручению Путина осуществит единовременную выплату беженцам ДНР и ЛНР в 10 тысяч рублей из Резервного фонда.
Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о начале эвакуации мирного населения в Ростовскую область, объяснив всё угрозой наступления украинской армии.
— С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. <...> В Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия, — отметил Пушилин в обращении к жителям Донбасса.
Ситуацию на Донбассе сегодня обсудили президенты России и Республики Беларусь во время встречи в Кремле. По мнению российского президента, сейчас происходит обострение конфликта.
— Киев не исполняет Минские соглашения и, в частности, категорически отказывается от прямого диалога с Донецком и Луганском, саботирует, по сути, выполнение договоренностей по внесению изменений в Конституцию, особому статусу Донбасса, местным выборам и амнистии — по всем ключевым вопросам Минских соглашений, — заявил Владимир Путин.