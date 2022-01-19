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Наталья Поклонская отказалась от должности посла в Кабо-Верде

По ее словам, на то есть «личные обстоятельства»

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Послом в Кабо-Верде Наталью Поклонскую назначили еще в прошлом году

Послом в Кабо-Верде Наталью Поклонскую назначили еще в прошлом году

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Наталья Поклонская сообщила, что ее планы по вступлению в должность посла РФ в Кабо-Верде отменились. В связи с личными обстоятельствами. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

— Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства, — рассказала Наталья Поклонская. — Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству.

В МИД РФ подтвердили, что отъезд Поклонской послом в Кабо-Верде не состоится по личным обстоятельствам.

Наталью Поклонскую назначили послом РФ в Кабо-Верде в октябре прошлого года, но долгое время она не могла туда уехать, объясняя это тем, что слишком долго оформляются необходимые документы.

Ранее украинский суд удовлетворил ходатайство о задержании Натальи Поклонской из-за уголовного дела о государственной измене. Его в отношении Натальи Поклонской возбудили после того, как она стала депутатом российской Госдумы. Кроме нее в госизмене подозреваются все крымские прокуроры. Военный прокурор Украины Анатолий Матиос ранее заявлял, что собрана доказательная база, которая дает основания огласить подозрения 144 бывшим работникам прокуратуры по статье 111 УК Украины.

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Кабо-ВердеНаталья Поклонскаяпосол
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