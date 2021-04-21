Кому дадут деньги и что построят за три года: краткое содержание речи Путина парламенту

Владимир Путин зачитал свое ежегодное обращение к Федеральному собранию, в котором обозначил векторы развития страны, раздал деньги семьям, ученым и бизнесу. Мы вели большой онлайн с послания, но если у вас нет времени его читать — вот краткое содержание самого важного.
О коронавирусе
Коронавирус еще не побежден — угроза остается. Нам нужно держать под контролем все рубежи и государственные границы, чтобы затормозить распространение вируса.
О медицине
Работа медиков важна, а сотрудники скорой помощи должны быть обеспечены всем необходимым, поэтому в ближайшие три года в сёла, поселки городского типа и малые города будут направлены дополнительно
Что же до здоровья населения, то перед Россией стоит глобальная задача —
Выплаты семьям
Часть послания с выплатами и поддержкой семей Путин начал с похвалы правительства, которое хоть и не без сбоев, но выполнило программу по прямым выплатам на детей. И первым делом предложил поддержать неполные семьи с детьми
— Главное сейчас — обеспечить рост реальных доходов граждан, добиться ощутимых результатов в борьбе с бедностью. Государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, оказавшимся в трудной ситуации. Обращаю ваше внимание: мы последовательно идем в этой сфере, шаг за шагом. Поручаю правительству подготовить целостную программу поддержки семей с детьми. Задача — свести к минимуму угрозу бедности для таких семей. Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывает ребенка, — сказал Путин о выплатах родителям-одиночкам.
Президент отметил, что важно поддерживать и будущих родителей. Отдельно введут выплаты для нуждающихся беременных женщин. Если они встанут на учет на раннем сроке, то им будут платить
Изменится оплата больничных по уходу за ребенком
В августе
Выплаты ученым и учебным кураторам
За три года на различные исследования ученых из бюджета будет направлено
В прошлом году классным руководителям в школах стали доплачивать
Новые бюджетные места в вузах
За два года появятся
О том, что госуслуги должны оказываться быстро и дистанционно
В следующем году появится «социальное казначейство»: все пособия, пенсии и прочие выплаты будут оформляться в режиме одного окна. Через три года большинство государственных услуг будут оказываться дистанционно в режиме 24/7.
О внешней политике
Смысл внешней политики России — обеспечить мир и безопасность для стабильного развития страны. Если кто-то ущемляет наши интересы, Россия найдет способ отстоять свою позицию.
Путин также говорил о Белоруссии и попытке госпереворота, о том, что западные коллеги «отказываются от многочисленных российских предложений наладить взаимодействие по вопросам безопасности». Обстановку на международной арене Путин сравнил с «Маугли».
— Мы ведем себя максимально сдержанно. Даже скромно. Иногда вообще не отвечаем даже на откровенное хамство. Мы хотим иметь хорошие отношения с международными партнерами. Но нас в последнее время любят цеплять. Как Табаки возле Шерхана. Всё как у Киплинга. Киплинг — великий писатель.