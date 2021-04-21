Кому дадут деньги и что построят за три года: краткое содержание речи Путина парламенту

Владимир Путин зачитал свое ежегодное обращение к Федеральному собранию, в котором обозначил векторы развития страны, раздал деньги семьям, ученым и бизнесу. Мы вели большой онлайн с послания, но если у вас нет времени его читать — вот краткое содержание самого важного.

О коронавирусе



Коронавирус еще не побежден — угроза остается. Нам нужно держать под контролем все рубежи и государственные границы, чтобы затормозить распространение вируса.



О медицине

