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Тема дняСемьи с детьми получат новые выплаты: подробности

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Кому дадут деньги и что построят за три года: краткое содержание речи Путина парламенту

Президент говорил почти полтора часа, мы уложили важное в несколько абзацев

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В послании Путин анонсировал новые выплаты

В послании Путин анонсировал новые выплаты

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Владимир Путин зачитал свое ежегодное обращение к Федеральному собранию, в котором обозначил векторы развития страны, раздал деньги семьям, ученым и бизнесу. Мы вели большой онлайн с послания, но если у вас нет времени его читать — вот краткое содержание самого важного.

О коронавирусе

Коронавирус еще не побежден — угроза остается. Нам нужно держать под контролем все рубежи и государственные границы, чтобы затормозить распространение вируса.

О медицине

Работа медиков важна, а сотрудники скорой помощи должны быть обеспечены всем необходимым, поэтому в ближайшие три года в сёла, поселки городского типа и малые города будут направлены дополнительно 5000 машин скорой помощи.

Что же до здоровья населения, то перед Россией стоит глобальная задача — к 2030 году необходимо увеличить продолжительность жизни до 78 лет. Делать это придется в том числе за счет своевременной диагностики, поэтому уже с этого года расширяется программа диспансеризации. С 1 июля ее могут пройти вообще все желающие.

Выплаты семьям

Часть послания с выплатами и поддержкой семей Путин начал с похвалы правительства, которое хоть и не без сбоев, но выполнило программу по прямым выплатам на детей. И первым делом предложил поддержать неполные семьи с детьми от 8 до 16 лет включительно — с 1 июля им будет назначена выплата по 5600 рублей в месяц.

— Главное сейчас — обеспечить рост реальных доходов граждан, добиться ощутимых результатов в борьбе с бедностью. Государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, оказавшимся в трудной ситуации. Обращаю ваше внимание: мы последовательно идем в этой сфере, шаг за шагом. Поручаю правительству подготовить целостную программу поддержки семей с детьми. Задача — свести к минимуму угрозу бедности для таких семей. Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывает ребенка, — сказал Путин о выплатах родителям-одиночкам.

Президент отметил, что важно поддерживать и будущих родителей. Отдельно введут выплаты для нуждающихся беременных женщин. Если они встанут на учет на раннем сроке, то им будут платить по 6350 рублей в месяц.

Изменится оплата больничных по уходу за ребенком до 7 лет включительно. Теперь он будет оплачиваться в размере 100% от заработка родителя. Вне зависимости от стажа, как сейчас.

В августе по 10 000 рублей на каждого ребенка получат семьи с детьми-школьниками, а также будущими первоклашками — чтобы родители могли собрать детей в школы.

Выплаты ученым и учебным кураторам

За три года на различные исследования ученых из бюджета будет направлено 1 триллион 630 миллиардов рублей.

В прошлом году классным руководителям в школах стали доплачивать по 5 тысяч рублей. С этого года аналогичная выплата будет для учебных кураторов в техникумах и колледжах.

Новые бюджетные места в вузах

За два года появятся 45 тысяч новых бюджетных мест в вузах, не менее 70% из них будут в региональных вузах, где нужны выпускники.

О том, что госуслуги должны оказываться быстро и дистанционно

В следующем году появится «социальное казначейство»: все пособия, пенсии и прочие выплаты будут оформляться в режиме одного окна. Через три года большинство государственных услуг будут оказываться дистанционно в режиме 24/7.

О внешней политике

Смысл внешней политики России — обеспечить мир и безопасность для стабильного развития страны. Если кто-то ущемляет наши интересы, Россия найдет способ отстоять свою позицию.

Путин также говорил о Белоруссии и попытке госпереворота, о том, что западные коллеги «отказываются от многочисленных российских предложений наладить взаимодействие по вопросам безопасности». Обстановку на международной арене Путин сравнил с «Маугли».

СЮЖЕТ

Послание Федеральному собранию

— Мы ведем себя максимально сдержанно. Даже скромно. Иногда вообще не отвечаем даже на откровенное хамство. Мы хотим иметь хорошие отношения с международными партнерами. Но нас в последнее время любят цеплять. Как Табаки возле Шерхана. Всё как у Киплинга. Киплинг — великий писатель.

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Владимир Путинвыплатыпосланиеобращение президента
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