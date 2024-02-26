Сразу 4 человека: из краснообской администрации уволился целый отдел — причиной мог стать конфликт

Из администрации Краснообска Новосибирской области полностью уволилось управление молодежной политики и спорта. На прошлой неделе сотрудники завершили свою работу:



— В составе МКУ Краснообска «Ресурсно-административная служба» было управление молодежной политики и спорта в составе четырех человек. В пятницу они отработали последний день, — сообщил НГС Евгений Коржов, замглавы администрации рабочего поселка.

