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Сразу 4 человека: из краснообской администрации уволился целый отдел — причиной мог стать конфликт

Точная причина неизвестна

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Речь идет об управлении молодежной политики и спорта

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Из администрации Краснообска Новосибирской области полностью уволилось управление молодежной политики и спорта. На прошлой неделе сотрудники завершили свою работу:

— В составе МКУ Краснообска «Ресурсно-административная служба» было управление молодежной политики и спорта в составе четырех человек. В пятницу они отработали последний день, — сообщил НГС Евгений Коржов, замглавы администрации рабочего поселка.

С чем связано увольнение, Коржов не уточняет, утверждая следующее:

— Накануне перед тем, как они уходили, мы долгое время разговаривали. Я сам даже не понял их истинных причин.

В паблике «Сибирский Наблюдатель» во «ВКонтакте» высказывается предположение, что увольнение вызвано конфликтом, но каких-либо подтверждений этим догадкам не публикуется.

Прошлой осенью стало известно, что высокопоставленный новосибирский следователь подал рапорт об отставке после проверки из Москвы.

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КраснообскНовосибирская областьУвольнениеКонфликт
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