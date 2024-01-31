После публикации НГС прокуратура проверит компанию, которую обвинили в невыплате зарплат вахтовикам

Прокуратура Новосибирской области проводит проверку в ООО «Техвэб» — компанию обвинили в невыплате зарплаты вахтовикам. Надзорное ведомство проверит соблюдение трудового законодательства.
— С привлечением органов контроля и правоохранительных органов будет дана принципиальная оценка действиям руководства общества, принят весь комплекс мер реагирования для защиты прав работников на оплату труда, — рассказали в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области.
Раннее сотрудники новосибирской компании «Техвэб» пожаловались в НГС, что их не только не обеспечивают элементарными бытовыми условиями, но и лишили заслуженного заработка и возможности вернуться домой. По их словам, людей просто бросили в Якутии, в сотнях километров от ближайшего населенного пункта, откуда нельзя ни уехать, ни улететь.