«Вместо 225 тысяч получили за полный месяц 55»: новосибирская компания бросила вахтовиков на Крайнем Севере и пропала

Еда в пакетах и дыры в полу — как жили «техвэбовцы»

«Техвэб» прописался в черных списках работодателей в большинстве сообществ вахтовиков в соцсетях еще до скандала с невыплатой зарплаты. Просто благодаря откровениям о том, как живут их сотрудники.

— Посмотрев видео вахтовиков об условиях работы в этой организации, понимаешь, что живешь в параллельной Вселенной, — пишет администратор Телеграм-сообщества «ВАХТА I ИНФО». — Телеграм-канал хабаровского губернатора Михаила Дегтярева с гордостью размещает информацию об успехах Эльги, по ТВ показывают красивые картинки, и при этом допускаются к работе вот такие фирмы-подрядчики, которые так грубо нарушают ТК РФ и не только. Только посмотрите, в каких условиях живут вахтовики.