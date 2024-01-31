«Вместо 225 тысяч получили за полный месяц 55»: новосибирская компания бросила вахтовиков на Крайнем Севере и пропала

Проблемы с невыплатами и задержками зарплаты вахтовикам существуют давно. При этом в России немало «строек века», где между организацией и стройплощадкой ложатся тысячекилометровые расстояния. В этих случаях ситуации с задержкой выплат, экономии на всем, что только можно (и даже больше), урезанием зарплат до «голого» оклада и внезапным исчезновением работодателя в ночи возникают чаще. Сотрудники новосибирской компании «Техвэб» пожаловались, что их не только не обеспечивают элементарными бытовыми условиями, но и лишили заслуженного заработка и возможности вернуться домой. По их словам, людей просто бросили в Якутии, в сотнях километров от ближайшего населенного пункта, откуда нельзя ни уехать, ни улететь. НГС попробовал разобраться, как так вышло и чем может закончиться эта история.
Еда в пакетах и дыры в полу — как жили «техвэбовцы»
«Техвэб» прописался в черных списках работодателей в большинстве сообществ вахтовиков в соцсетях еще до скандала с невыплатой зарплаты. Просто благодаря откровениям о том, как живут их сотрудники.
— Посмотрев видео вахтовиков об условиях работы в этой организации, понимаешь, что живешь в параллельной Вселенной, — пишет администратор Телеграм-сообщества «ВАХТА I ИНФО». — Телеграм-канал хабаровского губернатора Михаила Дегтярева с гордостью размещает информацию об успехах Эльги, по ТВ показывают красивые картинки, и при этом допускаются к работе вот такие фирмы-подрядчики, которые так грубо нарушают ТК РФ и не только. Только посмотрите, в каких условиях живут вахтовики.
К посту прилагается серия роликов-иллюстраций, больше напоминающих декорации какого-нибудь жесткого постапокалипсиса в стиле «Песен мертвого человека». Столовая, где еду работникам выдают в полиэтиленовых пакетах в качестве посуды, уборная типа «дырка в полу», которая выглядит скорее проломанной, чем вырезанной, и так далее.
В 2022–2023 годах якутские суды, включая Верховный Суд Республики, неоднократно рассматривали жалобы по ч 1. статье 5.27.1 КоАП РФ — «нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение».
Некоторые из жалоб «завернули», потому что они оказались попросту просрочены — мыс Манорский, где работает Эльгинское угольное месторождение, находится в Якутии, а ближайший из доступных населенный пункт — в Амурской области, куда ведет проложенная «Мечелом» в начале 2010-х годов железнодорожная ветка.
А потом, как будто этого было мало, начались проблемы с зарплатой.
«Нас более 260 человек попали в трудную ситуацию»
К тому моменту, когда рабочие «Техвэба» в Эльге записали и опубликовали свое видеообращение, никто из них не получал зарплаты уже больше двух месяцев. Авторы обращения утверждают, что 16–17 ноября получили зарплату за сентябрь — и все, больше работодатель на связь не выходил. И как добираться домой, тоже никто не знал.
Отсутствие тревоги при первых перебоях с зарплатой можно объяснить принципом лягушки в кипятке, которую можно сварить заживо, постепенно поднимая температуру. «Техвэб» не стал рубить все концы сразу: до июня 2023 года, по словам самих вахтовиков, никаких задержек не было, потом работодатель перестал выплачивать авансы и стал выдавать всю сумму раз в месяц. Затем стали резать отпускные. А потом пошли задержки: 26 августа пришла зарплата за июнь, а июльская — 30 августа. Сентябрьской пришлось ждать до ноября. Потом все.
И это произошло не только в Якутии.
— Раньше были задержки зарплаты, но потом выплачивали. А теперь вообще развалилось: за ноябрь нет выплат, и расчетных никому еще не дали даже, — пишут участники чата работников «Техвэба». — Люди не знают, как уехать домой сейчас. Товарищ поехал за свои деньги домой. Я ему вот звонил — он в Домодедово сидел ждал, когда родня нашкрябает до Ставрополья. Я когда уезжал, то поехали на такси из Февральска, и гостиницу в Благовещенске тоже не оплатили. Да все, эта контора развалилась: текучка, процентов 60 обратно не едет. Теперь непонятно, выплатят долги или нет.
Часть участников этого чата хотя бы смогли вернуться домой. 260 человек на Эльгинском угольном месторождении этого не могли. Каждому из них, по словам работников, компания задолжала от 300 до 500 тысяч рублей — то есть речь идет о почти 100 млн рублей.
Тем временем в Новосибирске сразу несколько кредиторов потребовали признать «Техвэб» банкротом.
Один из бывших сотрудников «Техвэба», согласившийся поговорить с НГС о том, как закончился тот конфликт, рассказал, что выбраться им удалось благодаря вмешательству МЧС и прокуратуры. Вахтовикам предложили вывезти их вертолетами, но те, уже обжегшись один раз, потребовали расписки об отказе претензий по поводу ложного вызова спасателей. Пока шли переговоры, к рабочим обратилось руководство «Эльги» и предложило продолжить работу у них — некоторые согласились, другие нет (и это был не последний раскол внутри коллектива). Кое-кому удалось добраться до офиса компании в Новосибирске — и они наткнулись на закрытый офис, о чем также сообщили в «ВАХТА I ИНФО».
Собеседник НГС упомянул о том, что все его попытки выйти на связь с отделом кадров и бухгалтерией принесли один ответ из Белово. Таким образом, можно предположить, что руководство «Техвэба» сейчас находится там.
Мелкий шрифт и другие подвохи
Добравшиеся до Новосибирска вахтовики не собирались опускать руки, стучались во все двери — и это принесло свои плоды. 27–29 января расчет начал приходить. Но не всем и далеко не весь.
Дело в том, что в графе, касающейся места и условий работы, упоминается вахта и Крайний Север, но адресом рабочего места все равно значится Новосибирск. Базовый оклад, прописанный в договоре, составляет 18,9 тысяч рублей — именно от него и закрыли зарплатный лист, добавив северный коэффициент. Хотя, согласно Трудовому кодексу и закону «О гоусдарственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», все региональные коэффициенты надстраиваются не только на оклад, но и на всю зарплату со всеми надбавками и премиями.
— Вместо 225 тысяч машинисты экскаватора получили за полный месяц от 55,6 до 80,4 тысяч рублей, в зависимости от стажа, — пишет бывший работник компании.
Зависшие с лета-осени отпускные, по его словам, тоже пришли не в полном объеме, компания не доплатила многим своим сотрудникам от 200 до 400 тысяч рублей.
31 января коллектив «Техвэба» вместе с представителями государственной инспекции труда планирует провести встречу с полпредом президента Анатолием Серышевым.
— Бесконечное количество подрядных организаций выигрывают тендеры, которые просто не вывозят ни финансово, ни физически, — комментирует историю «Техвэба» администратор «ВАХТА I ИНФО» (он попросил не раскрывать его данные). — Экономят на питании, бытовых и трудовых условиях, дороге и налогах: зарплата в «черную», договора ГПХ, без «северных» и так далее — просто чтобы выполнить условия тендера. И в конечном итоге, когда заканчивается финансирование, просто оставляют вахтовиков без честно заработанных денег в тайге, откуда ни улететь, ни уехать на попутке.
Из IT в уголь
Рабочие, сумевшие за свой счет добраться до Новосибирска, наткнулись на закрытые двери. Хотя компания, согласно «Контур.Фокус», остается действующей, ее сайт тоже работает.
Почему-то на сайте компании указано, что она была основана в ноябре 2019 года. Хотя система проверки контрагентов банка «Тинькофф» называет другой день рождения компании — 17 января 2018 года. Тогда «Техвэб» занимался совсем не тем, чем сейчас, но почему-то не хочет об этом вспоминать.
Первые полтора года «Техвэб» был классической ИТ-компанией, собравшей весь «цифровой» набор видов деятельности от издания программных продуктов, поддержки интернет-порталов, обработки и размещения информации до услуг связи всех видов: проводной, беспроводной и спутниковой. Располагалась эта организация в административной пятиэтажке на Красном проспекте чуть дальше площади Калинина, где в то время находились и другие «цифровики».
10 июля 2019 года Араик Надоян, бывший учредителем и руководителем «Техвэба» с момента основания, передал директорское кресло Виктору Роткину, а с 31 июля перестал быть учредителем — с того момента и по сей день им числится Александр Будников.
9 августа того же года налоговое ведомство изменило род деятельности компании, основным занятием с этого момента считается «Деятельность автомобильного грузового транспорта». А вместе с этим — широкий перечень транспортных, логистических, строительных, горнодобывающих и смежных с ними дел, который продолжал увеличиваться вплоть до октября того же года.
Виктор Роткин ушел с поста директора 13 сентября 2019 года, проработав в этой должности чуть больше двух месяцев, и с того момента единственным руководителем стал Александр Будников.
«Техвэб» в 2020 году следом за видом деятельности решил сменить и окружение: из «айтишного» офиса в Заельцовском районе компания перебралась на Красный проспект, 1 — в здание «Запсибзолота», где сидят также «БКС Ультима» и несколько добывающих предприятий. Компания взяла в лизинг сотни единиц тяжелой техники (закончилось все рядом исков с лизингодателями), получила две геологические лицензии на Дальнем Востоке. Так цифровая компания с цифровым названием стала заниматься чем угодно, кроме «цифры».
Поворот на Дальний Восток
В 2021 году часть видов деятельности были переданы новосозданной компании «Современные Логистические Решения» (ООО «СЛР»), единственным учредителем которой значится «Техвэб» (хотя на сайте компании он указан как партнер). В 2022 году у «Техвэба» родилась еще одна «дочка» — «Тихоокеанская Железнодорожно-Строительная Компания», соучредителем которой стал Михаил Зорин. Он внес 1% уставного капитала (остальные вложил «Техвэб») и до ноября 2022 года занимал должность гендиректора.
Новая компания сразу же включилась в строительство одноименной железной дороги, основным интересантом которой стала угольная компания «ЭЛСИ» (название составлено из принадлежащих Альберту Авдоляну компаний «ЭльгаУголь» и «Сибантрацит»). Эльгинские угольщики занимают в компании особое место: абсолютно все партнеры на главной странице ее сайта, будь то строители, дорожники или добытчики полезных ископаемых, включают это название. Туда «Техвэб» и нанимал вахтовиков на строительно-монтажные и горно-капитальные работы.
Примечательно, что Альберт Авдолян прошел тот же путь, что и «Техвэб», от связиста до угольщика: первым его проектом стал «Скартел», которому с 2008 по 2013 года принадлежал бренд Yota.
Через несколько дней после попыток вернувшихся вахтовиков получить ответ у руководства компании Александр Будников формально вышел из числа учредителей ООО «Бурвосток», «Восточной Нерудной Компании» (обе зарегистрированы в Хабаровске) и строительной компании «Эко-Строй» (офис которой расположен по соседству с «Техвэбом»). Соучредителем всех трех организаций сегодня указана ТСЖК, также принадлежащая Будникову. Та же самая ТСЖК летом 2023 года приобрела требования обанкроченной угольной компании «Полысаевская» на сумму в полмиллиона рублей.
Журналисту НГС не удалось получить комментарий от «Техвэб»: ни по одному из известных номеров компании не ответили, без ответа остался и письменный запрос. Редакция НГС опубликует разъяснение компании, если оно поступит.
Похожая история произошла осенью 2023 года на Ковыктинском газоместорождении, где вахтовики, заключившие договор с новосибирской фирмой «Кадано», объявили забастовку. Несколько десятков человек пожаловались на невыплату заработной платы за два месяца, отсуствие медицинской помощи и зимней одежды в снежную погоду. Вмешательство главы Следкома Александра Бастрыкина помогло разрешить спор в пользу работников: все долги были погашены, в отношении руководства возбуждены административные дела.
Спрос на вахтовиков в Новосибирске, по данным hh.ru, по-прежнему на пике.