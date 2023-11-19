«Видит» только руками. История слабовидящей массажистки

Триггерная точка — это небольшой очаг напряжения в мышце, который активируется при определенных условиях и запускает боль.

«Я люблю яркие цвета»

Что хочется спросить у человека с очень слабым зрением? Конечно, как он видит. Ольга признаётся, что часто слышит этот вопрос. Но объяснить понятно не может, потому что не знает разницы между нормальным и плохим зрением. Она никогда не видела по-другому.

— Вот смотрите, мы на не очень далеком расстоянии сидим. Я вижу, что вы (обращается к журналисту Лене. — Прим. ред.) в красном. Потому что это яркий цвет. Я сама люблю яркие цвета. Я не вижу, какого цвета у вас глаза и волосы. Мужчина сидит, у него что-то пестрое. Даже цвет не могу различить, что-то не однотонное. Лица я не вижу. Недавно я поняла, что для того, чтобы оценить рост человека, мне надо сначала его как-то приобнять или прощупать, — пытается разглядеть нас Ольга. — Я когда родила сына, он у меня ходил в красном, оранжевом и желтом. Чтоб я вокруг него так недалеко ходила и было видно. Со временем, общаясь с человеком, я начинаю какие-то фишки находить. Интонации голоса у каждого свои. У кого-то крупная родинка на лице. Но в толпе я не вижу никого.