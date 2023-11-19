«Видит» только руками. История слабовидящей массажистки

Мы привыкли видеть мир. Смотреть фотографии, читать новости, наблюдать за людьми, ловить эмоции на их лицах, любоваться красотой первого снега. А вы бы смогли жить без этого? Ориентироваться только на звуки, запахи, ощущения под ногами? Тюменка Ольга Бульба живет так с самого рождения — она почти слепая. Но это не мешает ей жить полноценной жизнью и помогать другим. Она говорит, что обладает сильной интуицией и «видит» через руки. Ее призванием стал массаж!
Наши коллеги из 72.RU рассказывают, как слабовидящая женщина передвигается по большому городу, что помогает ей «видеть» людей насквозь и почему она решила писать книгу о проблемах слепых.
«Мозг тренировала: видеть, видеть, видеть»
Ольга Бульба родилась с плохим зрением. Еще когда она была совсем крошкой, родители заметили что-то неладное. Маленькая Оля никак не реагировала на игрушки — даже когда их подносили ей прямо к лицу.
— Обратились к окулисту, но я совсем маленькая была. Ничего непонятно было. Мне тогда ставили диагноз «ДЦП под вопросом». Предположительно, у меня была родовая травма. Я не ходила до пяти лет. Почти ничего не видела. Когда начала писать книгу, поняла, что у меня нет детских воспоминаний. Начальные классы совсем чуть-чуть помню, отрывками: шла, шла, упала, потому что координацию потеряла. Пришла вся грязная, реву. Более четкие воспоминания идут уже со среднего звена школы, — рассказывает Ольга.
Всё детство с Ольгой занимались родители. Несколько раз в год она лежала в больнице. Там она делала гимнастику для глаз, занималась на тренажерах. В пять лет девочке поставили инвалидность. Когда пришло время идти в школу, то мама настояла на обычной. Она хотела, чтобы ее дочка росла, как все, и получила необходимые социальные навыки.
— Первый класс — это крокодильи слезы: «Я не вижу!» Большая лупа светящаяся такая стояла передо мной. С меня не требовали много. Оценки хорошие ставили, потому что я старалась. Я постоянно свой мозг тренировала: видеть, видеть, видеть. И я начала как-то более-менее видеть! Мне на контрольных на отдельных листочках писали вариант, чтобы я не тратила время и решала, как все. Всё равно даже с первой парты доску не видела, — вспоминает Ольга Бульба. — Я всегда внимательно слушала. Ни одной книги от корочки до корочки не прочитала. Либо мама чуть-чуть помогала, либо подружки. Я всегда была человеком общительным. Я хорошо стихи запоминала, зачитывала их с удовольствием вслух. За это поставят пять, а за изложение текста, который я не читала, — три. В среднем выходило четыре. Так и выкручивалась. Мне всегда было важно хорошо учиться. Так же, как и быть в социуме.
«А ты знаешь, что слепые ценятся в массаже?»
Ольга окончила институт, много лет проработала специалистом по кадрам. Сидела за компьютером с 8 до 17 часов. Приходилось почти прижиматься лицом к экрану, чтобы что-то увидеть. От такой нагрузки сильно болела голова, а зрение стало падать еще сильнее.
— Поняла, что надо что-то в жизни менять. Люди начали давать подсказки: «А ты знаешь, что слепые ценятся в массаже?» Так я его люблю делать с самого детства! Но это было знаете такое: рельсы, рельсы, шпалы, шпалы (смеется). Чтобы понять, мое или не мое, я прошла курсы. Я их еще не окончила, а мне уже предложили место работы. Начала делать массаж, потом поступила в медицинский колледж, чтобы побольше погрузиться в анатомию и физиологию человека. Теперь я — медсестра по массажу для людей с ограниченными возможностями, — говорит Ольга.
Талант у Ольги проявлялся еще в детстве — просто она его не замечала. Как у любого слабовидящего человека, у нее обострены другие органы чувств. Например, осязание.
— Девочки, с которыми я в школе и институте училась, говорили: «Ты руку приложишь, где коленка болит, на что-то нажмешь — и перестает болеть». Сейчас, когда я делаю массаж, то хорошо чувствую эти триггерные точки. У меня есть такая фишка, что у меня в руках зрение, не в глазах. А по поводу слуха был случай на работе. Сидим в кабинете, девчонки между собой разговаривают, я добавляю что-то. Они спрашивают: «Оль, ты что, слышишь что ли?» А они между собой шептались, оказывается! Слух всегда был обостренный. И это мне даже порой мешало сосредоточиться. Потому что посторонние шумы вокруг. Кто-то шепчется между собой, а я всё слышу. Старалась отключаться. Научилась работать с мозгом в детстве, — объясняет наша героиня.
Триггерная точка — это небольшой очаг напряжения в мышце, который активируется при определенных условиях и запускает боль.
«Я люблю яркие цвета»
Что хочется спросить у человека с очень слабым зрением? Конечно, как он видит. Ольга признаётся, что часто слышит этот вопрос. Но объяснить понятно не может, потому что не знает разницы между нормальным и плохим зрением. Она никогда не видела по-другому.
— Вот смотрите, мы на не очень далеком расстоянии сидим. Я вижу, что вы (обращается к журналисту Лене. — Прим. ред.) в красном. Потому что это яркий цвет. Я сама люблю яркие цвета. Я не вижу, какого цвета у вас глаза и волосы. Мужчина сидит, у него что-то пестрое. Даже цвет не могу различить, что-то не однотонное. Лица я не вижу. Недавно я поняла, что для того, чтобы оценить рост человека, мне надо сначала его как-то приобнять или прощупать, — пытается разглядеть нас Ольга. — Я когда родила сына, он у меня ходил в красном, оранжевом и желтом. Чтоб я вокруг него так недалеко ходила и было видно. Со временем, общаясь с человеком, я начинаю какие-то фишки находить. Интонации голоса у каждого свои. У кого-то крупная родинка на лице. Но в толпе я не вижу никого.
Основной диагноз Ольги — миопия (близорукость) высокой степени. Она признаётся, что с возрастом стала видеть еще хуже. Сужаются поля зрения — бокового уже почти нет. Недавно она получила вторую группу инвалидности и начала ходить с тростью. Шутит, что «старается смотреть под ноги», но прощупать землю всё равно проще и безопаснее.
— Самое опасное на улице — это рвы и ремонтные работы. Прекрасно, если они ограждены. А бывает, что нет. Но ограждение тоже... Идешь и раз — в него врезаешься. Было бы лучше, если бы оно было световое или звуковое. В детстве я падала так возле школы. Шел ремонт, яма какая-то была. И ее закрывал небольшой узкий мостик, по которому нужно было идти. Я пошла по нему, он пошатнулся. Я упала. Хорошо, что там не было кипятка, только грязь. Всё пальто замарала, такой стресс. Иду реву. Но живая, и ладно, — улыбается Ольга. — А в начальной школе меня сбивала машина. Я шла в школу, хотела перейти дорогу. Машина из ниоткуда на меня вылетела. У меня было легкое сотрясение мозга и ушиб ноги.
Безопаснее всего идти по прямым улицам, но, по словам Ольги, таких мало. В последние годы большую опасность для слабовидящих стали представлять велосипедисты и самокатчики. Их видно уже в самый последний момент, когда «встреча» неизбежна. Еще один повод задуматься об уместности нахождения этих видов транспорта на тротуарах.
— Сейчас людей в очках много. Люди на улицах не всегда понимают, что ты действительно плохо видишь. Это озвучивать надо, даже когда с тростью идешь. Многие не знают, что белая трость — это опознавательный знак того, что человек идет слепой. Я такую Америку открываю зрячему населению (смеется). Процентов 70 людей способны адекватно реагировать, помогать. Но встречаются и такие: «Как ты не видишь? Ты же в очках!» Ну так я потому и в очках, что не вижу. А еще мне постоянно бьют ветки в глаза, когда на них нет листьев. Но когда я озвучиваю, даже самые неадекватные начинают помогать. В этот мир надо через слово. Говоришь: «Мне нужна помощь». И она приходит. Подать руку человеку ведь несложно, — считает Ольга.
«Я не знаю, обманывают меня или нет»
Ольга решила поделиться своим жизненным опытом. Сначала она стала вести блог, а сейчас пишет книгу. В ней она рассказывает, с какими неочевидными сложностями сталкиваются слабовидящие люди. Например, им очень тяжело ехать в стеклянном лифте или выходить из автобуса. Вести страницу в соцсетях ей помогает знакомая. Она выбирает красивые фото, проверяет тексты на ошибки. Набирает их Ольга сама. У нее есть специальные приложения, которые переводят речь в текст. Редко и с большими усилиями она и сама может напечатать пару абзацев. Правда, не всегда попадает по кнопкам.
— Я люблю, когда всё красиво. Если про страничку, то для меня всё должно быть без ошибок, с красивыми фотографиями на профессиональный фотоаппарат. Я не вижу их и как на них получаюсь. Я всегда красотка. Мне повезло! — смеется Ольга Бульба.
Она и правда красотка! У нее свежий маникюр, аккуратный макияж. Ольга любит приятную на ощупь, однотонную одежду и яркие аксессуары. Часто родные помогают ей с покупками. В каком-то смысле Ольга очень счастливый человек — она не видит ценники.
— Я не знаю, сколько что стоит. Не вижу ценники. У меня все покупки идут от «хочу». Хочу шоколадку, прихожу и покупаю. Основные закупки продуктов домой делает муж. Бывает, что я приношу продукт, а сын говорит: «Мама, это прокисло еще в прошлом году». Меня еще, бывает, спрашивают: «А вас не обманывают? С карточки больше не списывают?» Я не знаю, обманывают меня или нет. Я всегда думаю, что это на их совести останется. Это их карма, а не моя, — признаётся Ольга.
Она ведет очень активную жизнь. Зрение ничем ее не ограничивает! Недавно Ольга одна ездила в другой город на поезде. Раньше она боялась даже заходить в незнакомое кафе! Главное — помнить о безопасности. А на правильную дорогу всегда выведет интуиция.
Другие истории слабовидящих
Читайте грустную историю женщины, которая ослепла из-за сахарного диабета. Она стала матерью-одиночкой и никогда не видела своего сына. Женщина живет одна и сама справляется со всеми невзгодами.
Героиня другого материала создает настоящие шедевры из бисера. Она спелая с самого детства, но это не мешает ей заниматься творчеством.