Полосатые воротнички. Кадровый голод заставляет компании думать о найме судимых — кто в Сибири готов брать экс-заключенных

«Ни в одну организацию не смог устроиться». История отсидевшего Виктора

40-летний Виктор из Новосибирской области в общей сложности провел в местах лишения свободы 15 лет — сел еще в юности. По каким статьям отбывал наказание, не говорит, но уточняет: среди его преступлений нет убийств, в основном, грабежи и разбои.



— Освободился я в 18-м году, работал до этого, конечно. Но ни в одну организацию так и не смог устроиться официально. Наши власти дают надзор каждому второму. Вот отсидел я четыре года и дали еще восемь лет отметки, ездить отмечаться. То есть два раза в месяц надо отпроситься у работодателя. Первое время идут на уступки, а потом говорят: «А куда ты ездишь, е-мое? В определенные дни еще». Ты объясняешь им, говоришь, что да, есть судимость. А тебе отвечают: «Ну давай, до свидания. Иди отмечайся дальше», — делится он.

