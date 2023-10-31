Полосатые воротнички. Кадровый голод заставляет компании думать о найме судимых — кто в Сибири готов брать экс-заключенных

Кадровый голод в России оказался настолько сильным, что власти всерьез рассматривают вариант трудоустройства людей, отбывающих наказание в виде принудительных работ. С таким предложением летом этого года выступили профессоры московских вузов, оценив реальный потенциал труда осужденных в 150–185 тысяч человек, а эксперт hh.ru заявила, что даже работодатели теперь «разрабатывают альтернативные источники рабочих рук». Кроме того, ходят разговоры о возможности трудоустройства в образовательные учреждения тех, кто судим за тяжкие преступления. Корреспондент НГС Ксения Лысенко решила взглянуть на ситуацию со всех сторон и узнать, каковы перспективы массового найма людей с судимостью в России в целом и Новосибирской области, в частности.
«Ни в одну организацию не смог устроиться». История отсидевшего Виктора
40-летний Виктор из Новосибирской области в общей сложности провел в местах лишения свободы 15 лет — сел еще в юности. По каким статьям отбывал наказание, не говорит, но уточняет: среди его преступлений нет убийств, в основном, грабежи и разбои.
— Освободился я в 18-м году, работал до этого, конечно. Но ни в одну организацию так и не смог устроиться официально. Наши власти дают надзор каждому второму. Вот отсидел я четыре года и дали еще восемь лет отметки, ездить отмечаться. То есть два раза в месяц надо отпроситься у работодателя. Первое время идут на уступки, а потом говорят: «А куда ты ездишь, е-мое? В определенные дни еще». Ты объясняешь им, говоришь, что да, есть судимость. А тебе отвечают: «Ну давай, до свидания. Иди отмечайся дальше», — делится он.
Виктор говорит, что не верит в случаи, когда работодатель трудоустраивает бывшего заключенного официально. Максимум, что могут предложить тем, кто освободился, — это работу дворников. Тоже неофициально.
— Работал упаковщиком, грузчиком, рубщиком мяса… Да много кем я поработал. Я вроде там договорился в надзоре, сказал, что работодатель не отпускает, что приеду завтра. Ну и что? Приехал, мне пять суток дали, е-мое! — возмущается он.
По истечении пяти суток Виктору дали повестку, которую он должен был вручить работодателю. В ней говорилось, что ему необходимо отмечаться дважды в месяц. Так Виктор потерял последнюю работу.
Сейчас он все чаще находится дома, с ребенком. Пока в его семье работает жена, Виктор надеется, что ему в ближайшее время повезет с работой.
Как и в каких сферах экс-заключенные получают работу
Кадровый рынок в Новосибирской области переживает не самые светлые времена. Сперва на фоне частичной мобилизации Россию покинули специалисты IT-рынка — дефицит кадров мицифры региона оценивало в целом в 2500 человек (по данным на сентябрь-октябрь 2022 года). Затем выяснилось, что специалистов не хватает и на заводах, а при этом еще есть оборонзаказ, который нужно как-то успеть выполнить до конца года.
Как сообщили НГС в Hh.ru, эксперты которого опросили 440 российских работодателей (40 из них — из Сибири), до конца 2023 года примерно 60% компаний планируют увеличить численность персонала. В основном, будут нанимать людей в секторы финансовых технологий, IT, строительства, тяжелой промышленности и торговли.
Но соотношение спроса и предложения сейчас в России критическое: при нормальном показателе в 4–7,9 резюме на вакансию, в Сибирском регионе фиксируется показатель в 2,9 резюме на вакансию.
— Мы видим, что работодатели сейчас активно ищут новые решения кадрового вопроса. Помимо увеличения гибкости в подборе кадров, теперь разрабатываются альтернативные источники «рабочих рук».
В министерстве труда Новосибирской области говорят о конкретных цифрах: по состоянию на конец октября уровень официально зарегистрированной безработицы в Новосибирской области составил 0,7%.
— Наиболее востребованы специалисты в следующих сферах: обрабатывающие производства, строительство, торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, здравоохранение и социальные услуги, а также образование, — говорят в пресс-службе министерства.
Дефицит отчасти могло бы покрыть привлечение кандидатов, освободившихся из мест лишения свободы. Но пока дела с этим обстоят так:
— За 9 месяцев 2023 года за оказанием содействия в поиске подходящей работы в центры занятости обратились 247 граждан, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. Трудоустроены 114 граждан.
Чаще всего бывшие заключенные получают работу там, где не нужна квалификация — это грузчики, подсобные рабочие, уборщики производственных и служебных помещений, уборщики территорий. Также они работают водителями, кладовщиками, контролерами, малярами, станционными рабочими, слесарями-электромонтажниками, сантехниками, упаковщиками, электрогазоварщиками. Есть и совсем экзотический вариант — кто-то из освободившихся из ИК стал сыроделом.
— В настоящее время работодателями Новосибирской области заявлено 34674 вакансии, из них 53% по рабочим профессиям.
О первом громком кейсе с наймом осужденных
Ситуацию с трудоустройством освободившихся из ИК должен улучшить закон «О пробации», который Госдума приняла в начале этого года. В силу он вступит с 1 января 2024 года. Он предполагает, что в России появится социальная адаптация людей с судимостью. Под пробацией законодатели понимают несколько видов помощи — от психологической и социально-бытовой до адаптации в специальных центрах, где смогут оставаться те, кому некуда идти. Но нормы закона, где речь идет о специальных центрах адаптации, вступят в силу еще позже — с 1 января 2025 года. Помощь в трудоустройстве в законе также упоминается.
Чтобы узнать, как обстоят дела с наймом освободившихся из ИК граждан, корреспондент НГС направил запрос и в ГУФСИН, но там ответили, что учет не ведут. И сослались на закон «О пробации», после вступления в действие которого ведомство займется «реинтеграцией» бывших заключенных.
Пока законодатели думают, как уладить ситуацию с наймом бывших заключенных и осужденных по «мягким статьям», некоторые компании уже начали заниматься той самой «реинтеграцией» и даже предлагать им работу. Один из ярких примеров — «Озон», начавший в июле этого года проект по социальной адаптации.
Осенью 2022 года компания уже запускала пилотный проект совместно с ГУФСИН Санкт-Петербурга и трудоустроила у себя в фулмилмент-центре несколько десятков осужденных к принудительным работам. На страничке проекта говорится, что «шесть из десяти сотрудников, которые освободились от принудительных работ, продолжили трудиться на складах компании».
В рамках нового проекта «Озон» планирует трудоустроить более чем 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания до конца 2023 года.
— Проект не распространяется на курьерскую службу и пункты выдачи заказов. Тем, кто прошел отбор, Ozon предлагает комфортные условия труда — обучение основным операциям, работу на территории современных складов с зонами для отдыха и горячим питанием.
— После освобождения из исправительных учреждений участники проекта смогут продолжить выполнять работу на складе или пройти отбор на открытые вакансии в компании на равных основаниях с другими кандидатами, — уточняется на сайте «Озона».
Пока проект распространяется лишь на склады Ростова-на-Дону, Казани и Московской области.
У компании активные соцсети, например, есть сообщество «Вконтакте», где любой может прокомментировать пост «Озона», однако там о своем проекте компания не рассказала. Корреспондент НГС направил уточняющие вопросы по проекту компании, но к моменту написания текста ответ на них не поступил.
Что говорит юрист о найме судимых
Проанализировать, стало ли больше предложений по работе кандидатам, имеющим судимость, невозможно ни на одном сайте по поиску работы — такого функционала попросту нет.
— В вакансиях этот вопрос не отмечается, а реальный процесс трудоустройства Зарплата.ру не наблюдает. Поэтому мы не можем сказать, что раньше людям с судимостью отказывали, а теперь перестали. Но можно предположить, если раньше и отказывали по причине судимости, то прямо эту причину скорее всего нигде не озвучивали, так как по закону судимость является ограничением для приема на работу только в конкретных, установленных Трудовым Кодексом сферах, например, таких, как государственная или муниципальная служба. Во всех остальных сферах работодатель не имеет права обосновывать отказ судимостью, а если он так поступает, соискатель может пожаловаться в трудовую инспекцию, — объяснил НГС руководитель юридической службы Зарплаты.ру Андрей Марусов.
Он подчеркнул, что Трудовой кодекс не делает «судимых людей особенными», поэтому в большинстве трудовых сфер судимость не должна рассматриваться как фактор для принятия на работу или отказа в ней.
Как раз в Новосибирске о последнем громком примере трудоустройства бывшего заключенного рассказал НГС. В больницу вернулся работать врач-кардиолог, осужденный за педофилию.