Звёзды в помощь: риелтора-астролога ищут в Новосибирске — сколько ему готовы платить

Необычную вакансию опубликовало новосибирское агентство недвижимости. Компания ищет риелтора-астролога на полный день с зарплатой от 70 тысяч рублей. Объявление появилась на сайте hh.ru.
В объявлении уточняется, что опыт работы не требуется. Потенциальный сотрудник должен обладать знаниями астрологии, умение проводить астрологический анализ и делать прогнозы.
— Сотрудник должен уверенно владеть навыками работы с клиентами и способность устанавливать доверительные отношения. Уметь адаптироваться к индивидуальным запросам клиентов и предлагать нестандартные решения. Готов изучать основы классической астрологии и применять ее в работе, — говорится в требованиях.
Потенциальный сотрудник должен будет клиентам прогнозы и рекомендации на основе астрологических данных. Выявлять потенциальных клиентов, заниматься поиском недвижимости в соответствии с астрологическими картами клиентов. Помимо этого, сотрудник должен будет проводить показы объектов недвижимости и консультировать клиентов по вопросам приобретения и продажи.
Ранее исследовательский центр Зарплаты.ру опубликовал список самых необычных вакансий октября. Среди них оказались варщик косметики и обработчик икры.