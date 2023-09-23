«Ноутбуки классные, но с заводским дефектом»: новосибирцы подали в суд на Apple и выиграли иск. Но у другой компании

— Суд обязал компанию устранить царапины на дисплее ноутбука от клавиатуры. Сделать это нужно в течение 30 дней после того, как решение вступит в законную силу. Кроме того, если это не случится, с 31 дня «Эппл Рус» обязали выплачивать судебную неустойку в размере 500 рублей в день до тех пор, пока недостаток они не устранят, — пояснил НГС Сергей Кравченко.



При этом, объясняет собеседник, у него возникает несколько вопросов. Например, почему основное требование «Аурис» предъявлял к Apple inc, а судья вынесла решение по российской компании. Поэтому не исключено, что представители организации решение суда будут оспаривать. Кроме того, сибиряк не совсем понимает, как «Эппл Рус» будет устранять дефект — официально поддержка сервисных центров прекращена, эти товары и комплектующие сейчас под санкциями. При этом, уверяет Сергей, Apple inc обязаны выполнить свои обязательства.

