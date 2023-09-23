«Ноутбуки классные, но с заводским дефектом»: новосибирцы подали в суд на Apple и выиграли иск. Но у другой компании

Новосибирская общественная организация подала иск к компаниям Apple inc и «Эппл Рус» из-за дефекта на MacBook. По словам владельца устройства Сергея Кравченко, у ноутбука появились царапины на дисплее из-за его близкого расположения с кнопками клавиатуры. Мужчина объяснил, что с такими проблемами собственники «яблочных» ноутбуков сталкиваются часто, и рассказал, что нужно делать в таких ситуациях.
Не хотели связываться
Директор общественного учреждения защиты прав потребителей в Новосибирской области «Аурис» (ОУЗПП) Сергей Кравченко купил MacBook Pro компании Apple inc в 2019 году. В 2020 у устройства начали залипать несколько клавиш, а также появились царапины на экране. Мужчина пояснил, что это распространенный дефект у Mac с 2015 по 2021 годы производства, а возможно, и у более поздних версий. Причина, как поясняет Кравченко, — слишком тонкий корпус за счет слишком маленького расстояния между клавиатурой и дисплеем, на который и оказывают давление клавиши. Залипаюшие клавиши в 2019 году на ноутбуке заменили по гарантии.
— В тот раз на царапинах я не стал акцентировать внимание. В 2021 году, когда несколько клавиш снова вышли из строя и Apple отказались их ремонтировать даже за деньги, я решил составить претензию и про царапины. В компании ответили и просили прислать устройство в Москву на проверку качества, но я отказывался, так как хотел присутствовать при проверке — в Новосибирске есть их официальные сервисные центры. Но они продолжали настаивать на своем, внятных объяснений я не получал, — вспоминает Сергей.
В 2022 году «Аурис» обратилась в суд в интересах Сергея Кравченко с иском о защите прав потребителей (копии документов есть в распоряжении редакции).
Заявление в суде несколько раз отклоняли, но в итоге 30 августа этого года представители «Аурис» выиграли спор у «Эппл Рус», хотя иск подавали и к американской компании Apple inc.
— Суд обязал компанию устранить царапины на дисплее ноутбука от клавиатуры. Сделать это нужно в течение 30 дней после того, как решение вступит в законную силу. Кроме того, если это не случится, с 31 дня «Эппл Рус» обязали выплачивать судебную неустойку в размере 500 рублей в день до тех пор, пока недостаток они не устранят, — пояснил НГС Сергей Кравченко.
При этом, объясняет собеседник, у него возникает несколько вопросов. Например, почему основное требование «Аурис» предъявлял к Apple inc, а судья вынесла решение по российской компании. Поэтому не исключено, что представители организации решение суда будут оспаривать. Кроме того, сибиряк не совсем понимает, как «Эппл Рус» будет устранять дефект — официально поддержка сервисных центров прекращена, эти товары и комплектующие сейчас под санкциями. При этом, уверяет Сергей, Apple inc обязаны выполнить свои обязательства.
— Пусть они прекратили действие свое в России, но по закону, если купил вещь в момент, когда у них действовали обязательства, вытекающие из продажи, они сохраняются до тех пор, пока жива эта вещь. После удовлетворения иска представители компании просили суд назначить еще одну экспертизу, так как о прошлой их якобы не уведомили, но суд это не убедило, — поясняет Сергей.
Ноутбук отремонтируют
На днях с «Ариус» связались представители «Эппл Рус» и сообщили, что готовы устранить дефект, а также обещали прислать письмо об этом и о готовности исполнить решение суда. Мужчина также поясняет, что для него важнее в этой истории не получить деньги с «Эппл» или Apple inc, а доказать, что компании отказываются ремонтировать товары с заводским дефектом, а также показать другим людям, как действовать в таких ситуациях.
— Хочу доказать, что ноутбуки их хоть и классные, но с заводским дефектом, о котором они точно знают, но, несмотря на это, отказываются ремонтировать. Многие люди с такими же проблемами смогут пойти по моему пути, тоже доказать заводской дефект и заставить через суд его устранить. Думаю, что если решение останется в силе, то у компании «Эппл» есть деньги для того, чтобы его исполнить. Ситуация в мире на это особо не влияет. Но мы хотели добиться выигрыша к компании Apple inc, даже рискуя тем, что решение так и не будет исполнено, — заключил Сергей Кравченко.
Корреспондент НГС направила официальный запрос в компанию по электронному адресу. На момент публикации материала ответ на запрос не пришел.
Что известно про «Эппл Рус»
ООО «Эппл Рус» — действующее предприятие, зарегистрированное в Москве. По данным «Контур.Фокуса», компания зарегистрирована в декабре 2011 года. Конечный владелец — «Эппл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед» (Ирландия) и «Эппл Оперейшнс Интернешнл Лимитед» (Ирландия). Генеральный директор — Александр Котилевский. По итогам 2022 года компания заработала 85,4 миллиарда рублей. При этом компания в 2022 году ничего не заработала и ушла в убыток. Его сумма составила 6,5 миллиарда рублей.
По последним исполнительным производствам с компании планируют взыскать 2 миллиона рублей. Основная задолженность касается имущественного исполнения. Сумма задолженности по ним составляет 1,1 миллиона рублей.
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