В России объявили предзаказ на iPhone 15. Что говорят об этом в новосибирских магазинах

Ранее портал 9to5Mac со ссылкой сразу на несколько источников сообщил, что премьера iPhone 15 может состояться 13 сентября. Если Apple действительно анонсирует новые смартфоны 13 сентября, то предварительные заказы на гаджеты могут начаться в пятницу, 15 сентября, а официальный старт продаж стартует через неделю, 22 сентября. Стоимость новинки будет известна только после презентации.

