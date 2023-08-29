В России объявили предзаказ на iPhone 15. Что говорят об этом в новосибирских магазинах

В России объявили о предзаказе на новый« айфон». Возможность заранее купить iPhone 15 покупателям предоставила компания МТС. Редакция НГС поинтересовалась у других крупных сетей и новосибирских салонов, появилась ли и у них такая опция.
По данным с сайта МТС, покупатели могут приобрести виртуальные сертификаты за 50 000 рублей.
— Номинал сертификата засчитывается в счет стоимости iPhone. При получении товара нужно будет оплатить оставшуюся часть стоимости, возможна оплата в рассрочку, — говорится на сайте МТС. При этом дата доставки новинки не уточняется.
Журналист НГС под видом покупателя обзвонил популярные магазины электроники в поисках предзаказа iPhone 15.
— Такой позиции у нас в каталоге нет, предзаказ невозможен, — заявили в ДНС.
— Предзаказы на iPhone 15 мы пока не принимаем, — сказали в Sitilink.
В новосибирских салонах «Белое яблоко» и «Sibdroid» заявили, что продавать iPhone 15 до официальной презентации Apple не планируется. Предыдущая презентация, на которой миру показали iPhone 14, состоялась 7 сентября 2022.
Ранее портал 9to5Mac со ссылкой сразу на несколько источников сообщил, что премьера iPhone 15 может состояться 13 сентября. Если Apple действительно анонсирует новые смартфоны 13 сентября, то предварительные заказы на гаджеты могут начаться в пятницу, 15 сентября, а официальный старт продаж стартует через неделю, 22 сентября. Стоимость новинки будет известна только после презентации.
В феврале 2023 года НГС рассказывал, как сибирячка выиграла «айфон» в игровом автомате, но получить его ей удалось не сразу.