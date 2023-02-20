Сибирячка, которая вытащила пустую коробку Apple из автомата, получила iPhone 11

Жительница Новосибирска Ксения, чья 12-летняя дочь выиграла пустую коробку Apple в игровом автомате в ТЦ «Река», получила iPhone 11.
Как рассказала корреспонденту женщина, с ней связался собственник автомата. Сначала Ксения позвонила в администрацию ТЦ «Река», где ей отказались давать контактные данные без официального запроса. Тогда Ксения решила пойти в полицию и сообщила об этом администратору ТЦ.
— Через 10 минут мне позвонили собственники автомата и сказали, что если вы реально выиграли, то мы вручим вам ваш приз, — рассказала НГС Ксения.
Ксении выдали телефон, на месте она проверила, что это оригинальный iPhone. Также сибирячки написала расписку, что она получила телефон. Правда, номер ИП на бумаге был замазан, отметила женщина. Ксения собирается отдать телефон дочери, которая достала его из автомата.
Другой инцидент с техникой Apple произошел в Новосибирске несколько месяцев назад. Мужчина купил в подарок жене Apple Watch почти за 40 тысяч рублей. Но в коробке вместо модного гаджета, по словам жены мужчины, оказалась неаккуратная подделка. Супруги решили вернуть покупку, но в салоне их фактически назвали аферистами.