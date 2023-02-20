Сибирячка, которая вытащила пустую коробку Apple из автомата, получила iPhone 11

Жительница Новосибирска Ксения, чья 12-летняя дочь выиграла пустую коробку Apple в игровом автомате в ТЦ «Река», получила iPhone 11.

Как рассказала корреспонденту женщина, с ней связался собственник автомата. Сначала Ксения позвонила в администрацию ТЦ «Река», где ей отказались давать контактные данные без официального запроса. Тогда Ксения решила пойти в полицию и сообщила об этом администратору ТЦ.