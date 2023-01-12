Яблоко раздора: сибиряк купил в подарок жене Apple Watch — гаджет оказался подделкой, а магазин заподозрил его в подлоге

«Начал в глаза утверждать, что мы мошенники»

Новогодний подарок Евгения Ниминущая получила только 3 января, зато — как будто в романтической новогодней мелодраме. Вся семья собралась в центре Новосибирска, после прогулки по центру отправились в ресторан.



— Муж достал мой подарок, вручил в торжественной обстановке. Я давно мечтала, и вот он мне купил, — вспомнила девушка. — Я обрадовалась, нас вдвоем сфотографировали с этой коробочкой, я начала открывать…



Эйфория от удачно выбранного подарка продолжалась недолго. Первым делом, вспомнила Евгения, ее смутил цвет гаджета, нехарактерный для 8-й серии Apple Watch яркий розовый. Потом бросились в глаза царапины на дисплее. Решив, что произошла ошибка, супруги на следующее утро отправились возвращать покупку, но часы назад не приняли.