Яблоко раздора: сибиряк купил в подарок жене Apple Watch — гаджет оказался подделкой, а магазин заподозрил его в подлоге

Попытка сделать идеальный новогодний подарок закончилась для жителя Новосибирска Олега Ниминущего совсем не новогодней историей с участием юристов и даже полиции. По словам его жены Евгении, часы Apple Watch Олег купил в проверенном магазине почти за 40 тысяч рублей, однако это не спасло от обмана: в коробке вместо модного гаджета, по словам жены мужчины, оказалась неаккуратная подделка, к тому же бывшая в употреблении. Возмущенные супруги поехали в салон, чтобы вернуть товар — но вместо этого их фактически назвали аферистами.
«Начал в глаза утверждать, что мы мошенники»
Новогодний подарок Евгения Ниминущая получила только 3 января, зато — как будто в романтической новогодней мелодраме. Вся семья собралась в центре Новосибирска, после прогулки по центру отправились в ресторан.
— Муж достал мой подарок, вручил в торжественной обстановке. Я давно мечтала, и вот он мне купил, — вспомнила девушка. — Я обрадовалась, нас вдвоем сфотографировали с этой коробочкой, я начала открывать…
Эйфория от удачно выбранного подарка продолжалась недолго. Первым делом, вспомнила Евгения, ее смутил цвет гаджета, нехарактерный для 8-й серии Apple Watch яркий розовый. Потом бросились в глаза царапины на дисплее. Решив, что произошла ошибка, супруги на следующее утро отправились возвращать покупку, но часы назад не приняли.
— Продавец открыл, сразу замешкался, — вспомнила Евгения. — Говорит: «Подождите». Достал [часы] и начал общаться с коллегой: [говорил], что это вообще не Apple, что это китайская подделка, даже не той серии, всё там затерто. <…> Около получаса он был на телефоне с менеджером, руководством, [обсуждал], что делать в этой ситуации. И потом говорит: «Мы ничего сделать не можем, вы можете оставить претензию». И потом начал нам говорить, что доверять нам не может, потому что мы можем быть мошенниками и могли сами подложить поддельные часы в коробку.
Супруги написали претензию и отправились в полицию, благо Центральный отдел находится буквально в паре шагов от магазина. Заявление у них приняли и отдали в работу, но неприятное послевкусие испорченного Нового года это всё равно не смыло:
— Даже не могу вам передать ощущение обиды, во все колокола звоню и прошу помощи, — рассказала девушка. — В этом магазине мы покупали много товаров: телефон, второй телефон, часы, колонку... Мы давно с «Сибдроидом» работаем. Но такое отношение продавца... Меня возмутило, как он в глаза нам начал утверждать, что мы мошенники!..
Главная надежда Евгении — камеры видеонаблюдения. По словам девушки, она уже обратилась в ресторан, где муж вручил ей подарок, но, вероятнее всего, записи из зала отдадут не ей, а следователю после официального запроса. Она надеется, что в объектив устройства попало вручение подарка, которое обернулось потребительским кошмаром, и полицейские смогут увидеть: она была первой, кто вскрыл упаковку.
«1% вероятности, что это произошло на заводе»
По данным сервиса «Контур.Фокус», название магазина связано с индивидуальным предпринимателем Белокопытовой Ольгой Николаевной (этот же ИП указан и в чеке, который получил Олег Ниминущий). Женщина была зарегистрированная в качестве ИП 1 сентября 2021 года по адресу Рязанская область, Скопинский район, деревня Летово. Основной вид деятельности — торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах.
В качестве контактного телефона указан новосибирский городской номер, принадлежащий магазину «Сибдроид». Управляющий новосибирским «Сибдроидом» Павел Роо на вопрос НГС о ситуации с продажей часов рассказал, что на претензию супругов Ниминущих в магазине «Сибдроид» уже ответили. Поскольку коммерсанты не уверены в том, когда именно оригинальный гаджет заменили китайской игрушкой, требования покупателей магазин выполнять не будет.
По словам управляющего новосибирским филиалом компании Павла Роо, определенные проблемы с покупкой начались еще в магазине: на внешней коробке якобы была повреждена заводская пломба, однако Олега это не смутило.
— Большая коробка была с надорванной пломбой, мужчина на это обратил внимание при нашем менеджере. Ее открыли, и внутри две маленькие коробочки были запечатаны неповрежденными заводскими пломбами. Мужчина сказал: «Тут я вижу, что запечатано, тогда вскрывать не буду», — рассказал он НГС. — Это, конечно, с одной стороны, была его ошибка, с другой… Мы никогда не настаиваем, чтобы при нас вскрывали товары Apple. Все покупатели хотят, чтобы телефоны, айпады, часы были запечатаны, и это нормально.
По словам сотрудника компании, его коллеги неоднократно сталкивались с ситуациями, когда надорванная бумажная пломба заставляла клиентов отказаться от покупки: мол, товар уже был в употреблении. Павел Роо добавил, что, когда покупатель увидел, что заводские пломбы на маленьких внутренних коробочках не повреждены, он успокоился и сказал, что вскроет их дома.
— Мы, когда давали ответ на претензию, исходили из того, что 1% вероятности [приходится] на то, что на заводе произошла такая нестандартная ситуация. Хотя там несколько степеней проверки контроля качества, кто-то из сотрудников завода мог подменить часы, и никто об этом не знал, ни наш поставщик, ни мы, — добавил управляющий.
Павел Роо заверил журналистов, что большое количество популярных гаджетов магазин продал и до того, как Олег решил сделать Евгении подарок, и уже после, в январе 2023 года, и ни одного подобного случая ни разу не происходило.
Ни денег, ни часов?
По мнению адвоката Людмилы Некрасовой, не так уж важно, подменили часы на подделку на заводе или в другое время. Если в объектив камеры видеонаблюдения в ресторане действительно попал процесс вскрытия упаковки, Олег и Евгения могут получить назад деньги (стоимость гаджета — почти 40 тысяч рублей). Решать проблему придется через суд.
— В случае если товар в опломбированной заводской упаковке и не вскрыт, клиент в любом случае имеет право на получение того, за что он заплатил, — уверена юрист. — Если после вскрытия опломбированной упаковки обнаруживается, что внутри не тот товар, за который заплатили деньги, я полагаю, что покупатель имеет право на возврат денежных средств.
При этом изначально супругам всё равно придется потратить деньги, в том числе на экспертизы, но потом убытки должны вернуться.
НГС обратился с запросом в ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать, как часто новосибирцы покупают подделки под видом дорогих гаджетов и какова судьба их заявлений. На момент публикаций ответ на запрос получен не был.
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