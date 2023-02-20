«Было написано, что оригинальный Apple»: школьница выиграла пустую коробку из-под айфона в автомате

По словам Ксении, это произошло вечером 19 февраля. Игра обошлась в 100 рублей. Чтобы получить приз, в автомате нужно было вытолкнуть коробку специальным штекером.

— Я вечером встретила дочку в ТЦ «Река», она решила сыграть. Внесла деньги, выбила коробку от айфона. На игровом автомате написано, что продукция оригинальная. Коробка была запечатана. Когда вскрыли, оказалось, что она пустая. Там были свидетели, мужчина, который помогал нам эту коробку вскрыть, — пояснила Ксения НГС.

