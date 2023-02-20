«Было написано, что оригинальный Apple»: школьница выиграла пустую коробку из-под айфона в автомате

Жительница Новосибирска Ксения заявила, что ее 12-летняя дочь достала из игрового автомата в ТЦ «Река» пустую коробку из-под смартфона iPhone. При этом на самом аппарате было написано, что внутри — оригинальная продукция Apple.
По словам Ксении, это произошло вечером 19 февраля. Игра обошлась в 100 рублей. Чтобы получить приз, в автомате нужно было вытолкнуть коробку специальным штекером.
— Я вечером встретила дочку в ТЦ «Река», она решила сыграть. Внесла деньги, выбила коробку от айфона. На игровом автомате написано, что продукция оригинальная. Коробка была запечатана. Когда вскрыли, оказалось, что она пустая. Там были свидетели, мужчина, который помогал нам эту коробку вскрыть, — пояснила Ксения НГС.
По словам женщины, на игровом автомате указан номер телефона, по которому можно обращаться в случае, если есть вопросы о работе устройства. Корреспонденту НГС по нему не ответили.
— Изначально мы обе закричали: «Неужели? Правда?!» А потом, естественно, дочка очень расстроилась, когда поняла, что коробка пустая, — говорит мама девочки.
В самом ТЦ «Река» пояснили, что автомат принадлежит арендатору. Его номер не сообщили.
Другой инцидент с техникой Apple произошел в Новосибирске несколько месяцев назад. Мужчина купил в подарок жене Apple Watch почти за 40 тысяч рублей. Но в коробке вместо модного гаджета, по словам жены мужчины, оказалась неаккуратная подделка. Супруги решили вернуть покупку, но в салоне их фактически назвали аферистами.