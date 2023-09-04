Это вообще законно? Суд разрешил маме в декрете получать и зарплату, и пособие

Вопросы назначения детских пособий нередко становятся предметом спора на самых разных уровнях. Иногда для решения проблем на местном уровне приходится подключать федеральные власти или даже обращаться к президенту, но на этот раз в вопросе пришлось разбираться судам. На это у них ушло два года.



Имена участников судебного процесса изменены.



История эта начинается зимой 2021 года: 1 февраля индивидуальный предприниматель Егор Дарьин заключил бессрочный трудовой договор с Марией Мироновой, приняв ее работать на полставки. 26 февраля она оформила отпуск по уходу за ребенком до достижения им полутора лет и за март получила пособие, которое полагается ухаживающему родителю, — 8145 рублей 28 копеек.

