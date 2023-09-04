Это вообще законно? Суд разрешил маме в декрете получать и зарплату, и пособие

Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам, а также заглядываем в интересные дела нижестоящих судов.
Вопросы назначения детских пособий нередко становятся предметом спора на самых разных уровнях. Иногда для решения проблем на местном уровне приходится подключать федеральные власти или даже обращаться к президенту, но на этот раз в вопросе пришлось разбираться судам. На это у них ушло два года.
Имена участников судебного процесса изменены.
История эта начинается зимой 2021 года: 1 февраля индивидуальный предприниматель Егор Дарьин заключил бессрочный трудовой договор с Марией Мироновой, приняв ее работать на полставки. 26 февраля она оформила отпуск по уходу за ребенком до достижения им полутора лет и за март получила пособие, которое полагается ухаживающему родителю, — 8145 рублей 28 копеек.
Однако позже Фонд социального страхования передумал. В фонде обратили внимание, что Мария хоть и ушла в отпуск по уходу за ребенком, но при этом продолжила работать на свои полставки. И получала за это зарплату — 5023 рублей 20 копеек и в феврале, и в марте. В фонде пришли к выводу, что раз размер ежемесячного заработка после выхода в отпуск по уходу за ребенком не изменился, то выплаченное пособие из компенсации утраченного заработка, как это задумано законом, превращается в материальное стимулирование работника. А это не дело, деньги нужно вернуть — заключил ФСС. И потребовал работодателя возместить убытки.
Индивидуальный предприниматель с этим не согласился и пошел в суд. Арбитражный суд Оренбургской области дело изучил и пришел к выводу, что никаких оснований у ФСС лишать Марию Миронову пособия не было. У женщины есть ребенок, которому еще нет и года, работает она на полставки — 20 часов в неделю, 4 часа в день — так что все условия соблюдены. Пособия по уходу за ребенком действительно могут лишить из-за выхода на работу, однако в законе прописано, что речь идет о полной занятости.
Суд отметил, что для определения права на пособие не имеет никакого значения то обстоятельство, что Миронова изначально устраивалась на неполную ставку — этот график позволял ей совмещать работу и уход за ребенком. Фонд мог бы оспорить это, предоставив доказательства несовместимости графика работы и ухода за малышом, но этого сделано не было. А значит лишать пособия Марию не за что и взыскивать с работодателя убытки тоже оснований нет.
Фонд социального страхования это решение оспорил, и суд апелляционной инстанции встал на его сторону, признав, что в случае Мироновой пособие не является компенсацией утраченного заработка — он ведь не изменился. К такому же выводу пришел окружной суд. Но этим дело не завершилось.
Итог этой истории
Спорящие стороны дошли в итоге до Верховного суда, и в августе 2023 года Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ поставила точку: ФСС не имел права отменять пособие. По закону пособие по уходу за ребенком сохраняется, если получатель пособия работает на условиях неполного рабочего времени и продолжают осуществлять уход. В этом случае пособие компенсирует утраченный заработок, поскольку на полный день невозможно выйти из-за ухода за ребенком.
— В то же время ни Трудовой кодекс Российской Федерации, ни закон № 255-ФЗ не содержат положений, требующих, чтобы для сохранения права на получение пособия застрахованное лицо до начала отпуска по уходу за ребенком работало на условиях полной занятости у того же работодателя, так же как и не содержат требований о том, чтобы до начала отпуска по уходу за ребенком застрахованное лицо работало, — говорится в определении Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. — В противном случае такое лицо ставится в худшее положение по сравнению с лицами, состоявшими в трудовых отношениях до наступления страхового случая, так как в целях сохранения пособия по уходу за ребенком это лицо лишалось бы возможности работать на условиях неполной занятости, в то время как работать на условиях полного рабочего времени не имеет возможности в связи с необходимостью осуществления ухода за ребенком.
В случае же Мироновой, отметили в Верховном суде, размер заработной платы на условиях неполного рабочего времени меньше размера получаемого пособия. То есть если лишить ее пособия, то получится, что ее материальное положение станет хуже, чем до трудоустройства — это искажает саму суть государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства.
Доказательств того, что Мария Миронова за ребенком не ухаживала из-за работы или ее работодатель злоупотребил своими правами ради необоснованного обогащения, представлено не было. Верховный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.
За те два года, что шли суды по поводу этого пособия, Фонд социального страхования объединили с Пенсионным фондом — теперь назначением и выплатой пособий занимается Социальный фонд России. В июне 2023 года во время своего выступления на Петербургском экономическом форуме Владимир Путин предложил изменить действующие сейчас правила и платить пособие по уходу за ребенком до полутора лет даже в том случае, если получатель этого пособия выйдет на работу на полный день. Планируется, что новые правила будут введены с 2024 года, однако соответствующий законопроект еще не принят.