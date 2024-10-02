«Отбросило на подземный переход»: легковушка врезалась в переполненный пассажирами автобус — видео

В отношении виновника аварии возбудили административное дело по факту нарушения ПДД Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области











Нескольких пассажиров городского автобуса пришлось увезти в больницу после столкновения с тонированным авто в центре Кемерова. Иномарку от удара отбросило на ограждения и подземный пешеходный переход, сообщила во вторник, 1 октября, пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу.

Авария с рейсовым автобусом произошла в районе 19:00 недалеко от торгового центра «Променад-1» на проспекте Ленина.

Предварительно установлено, что владелец Toyota Camry перестроился в крайний правый ряд, но не уступил попутному автобусу, из-за чего они и столкнулись. При этом синий НЕФАЗ ехал по выделенной для общественного транспорта полосе, но преимущество виновник ДТП, поворачивая направо, ему не предоставил.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области

От удара легковушку откинуло на ограждения и павильон подземного перехода.

В автобусе в это время ехало около 100 пассажиров, двоим из них понадобилась помощь медиков. Пострадавших с травмами увезли в больницу. На кадрах с камеры в салоне видно, что из-за столкновения толпа горожан падает на пол, начинается давка.

Сейчас в ртношении водителя Toyota составлены три административных протокола: за тонировку стекол, не соответствующих требованиям техрегламента, невыполнение ПДД при повороте направо и повреждение дорожных сооружений.

Также возбуждено дело по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства аварии.