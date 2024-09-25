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Происшествия Массовое ДТП c Mercedes произошло на Богаткова — столкнулись четыре машины

Массовое ДТП c Mercedes произошло на Богаткова — столкнулись четыре машины

Виновником аварии мог стать водитель немецкого автомобиля

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12 комментариев

Авария произошла около 13:00

25 сентября в Новосибирске произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Это случилось возле дома на Бориса Богаткова, 245. Сообщение об аварии появилось в телеграм-канале ACT-54 Black.

В аварию попали четыре автомобиля: седан Mercedes-Benz C-Class C 180 CGI, кроссовер Haval Jolion, седан Renault и ВАЗ-2114. По словам подписчика АСТ-54 Black, аварию спровоцировал Mercedes, который ехал с высокой скоростью.

Информации о пострадавших нет

Из-за столкновения две из трех полос оказались перекрытыми. На дороге, по словам АСТ-54, собирается пробка, работают сотрудники полиции. На «Яндекс.Картах» отмечено две аварии в районе дома на Бориса Богаткова, 225. Движение затруднено.

Подробности аварии неизвестны

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГАИ для комментария. На момент публикации ответа не было.

Сегодня, 25 сентября, утром на площади Труда произошло ДТП, которое практически парализовало движение автомобилей. На этом участке легковушка врезалась в фургон.

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Комментарии
12
Алле гараж
40 минут
Задолбали эти летчики.Боюсь представить когда первый каток будет.Все встанем в лучшем случае.А если в тебя прилетят.
Bream
21 минута
в сине красных лампасах и шапочке - владелец мерса? ))
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