«Новости — жуть»: что происходит в новосибирских пунктах выдачи WIldberries после стрельбы в Москве

Рассказываем, что происходит в пунктах выдачи WB после московского конфликта Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Сегодня, 19 сентября, НГС проверил, что происходит в новосибирских пунктах выдачи Wildberries после конфликта в головном офисе клмпании.

Накануне 18 сентября в московском офисе произошел вооруженный конфликт. В компании заявили, что это была попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука, мужа основательницы Татьяны, с охраной в офис. По последним данным, погибли два охранника компании, среди них — новосибирский борец Ислам Эльмурзаев. Еще семь человек пострадали, в их числе полицейские. Вскоре после атаки бывшие супруги поспешили выступить с обращениями, в которых обвиняют друг друга.

Корреспондент НГС выяснил, сказался ли конфликт Бакальчуков на работе местных пунктов выдачи Wildberries.

— Утром прочитала новости, жуть, конечно. Но то, что происходит там, в Москве, никак не отражается на нашей работе. Между собой, конечно, мы обсудили, и все. Работаем, как обычно, пусть супруги сами разбираются, кто прав, кто виноват, — сказала Настя, сотрудница пункта выдачи на Советской.

Такого же мнения придерживается сотрудник соседнего пункта выдачи заказов (ПВЗ).

— Честно? Вообще не в курсе, только вот, мельком прочитал о том, что была стрельба, — говорит мужчина. — У меня с WB заключен договор-оферты по оказанию услуг, я их партнер и индивидуальный предприниматель, от главного офиса никак не завишу. Большинство ПВЗ так работает. Приложение исправно, транзакции проходят, клиенты приходят, логистика не нарушена. Как говорится, машина большая, разогналась — едет.