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Криминал Стрельба у офиса Wildberries Погибли два человека. Всё, что известно о стрельбе у офиса Wildberries в центре Москвы

Погибли два человека. Всё, что известно о стрельбе у офиса Wildberries в центре Москвы

На месте происшествия до сих пор работают силовики

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8 комментариев

В среду, 18 сентября, в московском бизнес-центре «Романов Двор», где находится головной офис Wildberries, произошла стрельба. По последним данным, погибли два охранника компании, еще семь человек пострадали, в их числе полицейские.

Сооснователь онлайн-ретейлера Владислав Бакальчук заявил, что планировал провести переговоры в офисе, но в здание бизнес-центра его вместе с командой не пустили. После чего на них попытались совершить нападение. Татьяна Бакальчук назвала его заявления «абсурдными» и обвинила мужа в попытке рейдерского захвата.

Подробнее о происшествии смотрите в коротком видео чуть выше.

Ранее Willdberries объявил о слиянии с оператором наружной рекламы RUSS. Одновременно с этим начался бракоразводный процесс в семье Бакальчуков. Произошедшее Владислав назвал рейдерским захватом компании Wildberries. Также он попросил помощи у Тимати и Рамзана Кадырова, чтобы «вернуть жену в семью».

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Стрельба Владислав Бакальчук Татьяна Бакальчук Wildberries Развод Бакальчук
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Комментарии
8
За державу обидно!
4 минуты
НГС! А так можно или тоже не пропустите? Это просто .....ц!
Гость
24 минуты
Норм так развелись... Думаю государству самое время вмешаться и посадить обоих, а ягодку - национализировать.
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