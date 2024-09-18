Новосибирский борец погиб при перестрелке в главном офисе Wildberries

Он выступал в Fight Nights Источник: Zamankho Veynakh / youtube.com











Новосибирский борец Ислам Эльмурзаев погиб во время перестрелки в главном офисе в столичном Wildberries. Об этом сообщает телеграм-канал MASH.

Известно, что Эльмурзаев подрабатывал в бизнес-центре охранником. Он выступал в Fight Nights под псевдонимом Цечоев.

— От себя лично и от лица компании выражаю свои искренние соболезнования родным погибшего. Мы обязательно окажем семье всю необходимую помощь, — выразила соболезнования Татьяна Бакальчук.

Боец ММА Ислам Эльмурзаев последний бой провел в апреле 2019 года в рамках турнира Fight Nights Global 93, победив Гагаша Имамалиева техническим нокаутом в первом раунде. На его счету на профессиональном ринге две победы и два поражения.