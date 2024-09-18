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Происшествия Стрельба у офиса Wildberries Новосибирский борец погиб при перестрелке в главном офисе Wildberries

Новосибирский борец погиб при перестрелке в главном офисе Wildberries

В бизнес-центре произошла попытка рейдерского захвата

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31 комментарий

Он выступал в Fight Nights

Новосибирский борец Ислам Эльмурзаев погиб во время перестрелки в главном офисе в столичном Wildberries. Об этом сообщает телеграм-канал MASH.

Известно, что Эльмурзаев подрабатывал в бизнес-центре охранником. Он выступал в Fight Nights под псевдонимом Цечоев.

— От себя лично и от лица компании выражаю свои искренние соболезнования родным погибшего. Мы обязательно окажем семье всю необходимую помощь, — выразила соболезнования Татьяна Бакальчук.

Боец ММА Ислам Эльмурзаев последний бой провел в апреле 2019 года в рамках турнира Fight Nights Global 93, победив Гагаша Имамалиева техническим нокаутом в первом раунде. На его счету на профессиональном ринге две победы и два поражения.

Инцидент произошел в офисе компании Wildberries, расположенном в бизнес-центре «Романов двор» в Романовом переулке в центре Москвы. Правоохранительные органы сообщают о задержании 30 человек. Пострадали 8 человек. Все что происходит сейчас в главном офисе Wildberries, мы рассказываем в нашей онлайн-трансляции.

Если вы знаете что-то об участниках произошедшего или другие подробности, пожалуйста, свяжитесь с нами

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Комментарии
34
Sectoid
21 минута
На современном языке это называется Спор хозяйствуюших субъектов
274439754
27 минут
А надо было выступать с ником Овсеев или Свихоев. И тогда было бы всё норм.
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