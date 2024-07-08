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Происшествия Люди без сознания и избиения: полиция — о вызовах к злачным наливайкам Новосибирска

Люди без сознания и избиения: полиция — о вызовах к злачным наливайкам Новосибирска

Силовики привели статистику вызовов за месяц

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11 комментариев
По некоторым адресам полиция выезжала слишком часто за этот месяц

В Новосибирске стало известно, как часто вызывают полицию к одним из самых популярных круглосуточных заведений с алкоголем. ГУ МВД по Новосибирской области привело статистику обращений в правоохранительные органы от жителей домов, вынужденных соседствовать с наливайками.

Так, больше всего обращений за июнь 2024 года поступило по адресу на Петухова, где располагается бар-магазин «Ёмкость24», о котором мы недавно рассказывали.

— 8 сообщений поступило от граждан по происшествиям и преступлениям: 5 — по фактам конфликтных ситуаций и избиений граждан, 1 — по обнаружению гражданина без сознания, 2 — по краже денежных средств, — отметили в ГУ МВД по региону.

4 обращения зафиксировали на Ватутина, где находится круглосуточный магазин «Ландыш». Среди них — хищение мобильного телефона, распитие спиртных напитков во дворе, обнаружение мужчины без сознания и противоправные действия в отношение гражданина.

Три сообщения в июне полиция получила по адресу на Тюленина — там расположена еще одна «Ёмкость24», о которой НГС писал около года назад:

— 2 — по фактам избиений граждан, 1 — по факту кражи товара из магазина.

По еще одному заведению под брендом «Ёмкость24» на Некрасова полицию в июне вызывали дважды и оба раза из-за ДТП.

Недавно мы публиковали мнения продавцов новосибирских наливаек, которых расстроил закон, наделяющий власти регионов России правом запрещать розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в круглосуточных барах-магазинах.

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Наливайки Полиция ГУ МВД по Новосибирской области
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Комментарии
12
Grape Reflection 🍇
8 июля 2024, 15:25
Разрешите продажу алкоголя круглосуточно и проблема исчезнет
Гость
8 июля 2024, 15:32
Решение проблемы не стоит выеденного яйца. Нет политической воли мэра подписать бумажку и закрыть всё ночные наливайки.
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