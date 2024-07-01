Празднуют свадьбы, бьют лица, убегают от полиции. Как выглядит жизнь по соседству с наливайками — подборка историй и видео

Редкий вечер жителей домов по соседству с наливайками обходится без разборок под окнами. Иногда приходится вызывать полицию Источник: читатели НГС











Круглосуточные магазины рядом с домом могут быть вполне ощутимым преимуществом, особенно если ночью вам приспичило поесть или что-нибудь приготовить. Но вот круглосуточные магазины пива — определенно минус, считают герои нашего сегодняшнего обзора. Эти жители Новосибирска оказались крайне недовольны тем, что несколько лет назад под их окнами появились именно такие магазины. Соседи рассказывают о драках, разборках, шумных вечеринках, выездах полиции и Росгвардии. Итог один: наливайки по-прежнему работают и имеют толпы клиентов, в то время как жители окрестных домов страдают от шума и грязи. Подробности о том, как живется, если рядом с вами открылся магазин-бар, работающий до утра, — в их рассказах и красноречивых видео.



«Пьяные спят на крыльце». Жизнь в доме с 20-летним баром

Ксения переехала в дом по улице Ватутина пять лет назад. О том, что с домом что-то не так, догадалась не сразу. На первом этаже работали супермаркет, магазин цветов, парикмахерская, аптека и магазин разливного пива «Ландыш» — именно он и стал источником проблем.

Дом, где живет Ксения. «Ландыш» в нем работает уже не один десяток лет, эту информацию сообщила администратор магазина Ольга Источник: Никита Тюлейкин / 2ГИС











— Все знают, что тут круглосуточно продают алкоголь. Летом каждую ночь приезжают машины с громкой музыкой, или на крыльце магазина сидят и песни поют, или устраивают драки. Последствия невероятные: постоянный мусор вокруг нашего дома, справляют нужду тут же на угол дома, пьяные бомжи спят на крыльце или заходят к нам в подъезд и там спят, — описывает обстановку Ксения.



Она и соседи раньше вызывали наряды полиции, но те, по ее словам, приезжали через раз.

— Соседи говорят, что жаловались во все инстанции, но толку нет, — добавляет девушка.

Жительница проблемного дома сняла на видео атмосферу под своими окнами. Видео сделано в будний вечер Источник: предоставлено Ксенией

— Эта ситуация не дает нашему дому спокойно спать, и всех детей необходимо сопровождать, так как они боятся встретить пьяного бомжа, — отмечает Ксения.



В самом «Ландыше» корреспондента НГС заверили, что проблем с посетителями, по крайней мере, в последнее время, здесь нет. А при необходимости вмешивается охранник, который работает в баре в четверг, пятницу, субботу и воскресенье — самые проходные дни.

— Я не знаю, когда, как давно вам поступили эти жалобы, но Росгвардию мы уже давно не вызывали. Ну вот прям давно, уже несколько месяцев, и я не скажу, что шумно, какие-то драки... Вообще охрана у нас есть, если какие-то бывают конфликты, либо кто-то громко начинает отношения выяснять, то их выпроваживают. Если на крыльце что-то случается или рядом, мы просим, чтобы они отходили от магазина. Мы уже всех предупредили, чтобы здесь не стояли и не распивали, мы меры принимаем, — объяснила администратор «Ландыша» Ольга. Она считает, что обстановка сейчас гораздо спокойнее, чем несколько лет назад.

ООО «Ландыш» — действительно предприятие с историей. Оно было зарегистрировано в 1994 году. Руководитель и учредитель — Валерия Псыщаница («Ландыш» — это ее единственный бизнес). Выручка в 2023 году составила 41,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,2 миллиона.

«Собираются вурдалаки»: наливайка в центре города

О баре-магазине «Емкость24» на улице Некрасова нам рассказали четыре жителя дома по соседству. Когда именно открылась «Емкость24», они не помнят, но все отмечают, что разборки, драки и вызовы росгвардейцев начались с лета прошлого года.

— Жить рядом с «Емкостью» просто невозможно. Если зимой, весной и осенью окна можно не открывать, то летом этого сделать нельзя, так как очень жарко, и единственное время, когда можно немного проветрить квартиру, это вечер или ночь. Как раз это время, когда собираются все вурдалаки у наливайки... Это постоянные оры, маты, массовые драки, очень громкая музыка, — рассказала жительница одного из ближайших домов, попросившая об анонимности.

Жители ближайших домов горько шутят над тем, как им повезло — в одном месте расположились «Емкость24» и букмекерская контора Источник: Нана Брегвадзе / 2ГИС











По ее словам, только за это лето она дважды вызывала полицию, но глобально проблему сборищ у бара-магазина это не решило.

— Подъедут потихонечку два человека, вся толпа разбежится и на этом всё, либо просто мимо тихонько проедут, обстановку оценят и уедут, — добавила она.

Недавно возле «Емкости» произошла массовая драка, поэтому «весь дом наблюдал мордобой». Центральный отдел полиции при этом находится в 350 метрах от наливайки, через один квартал — Управление МВД по Новосибирску.

— В этом здании чудесным образом располагаются букмекерская контора, аптека и бар «Емкость24». Чуть дальше металлический забор отделяет это всё от детской площадки жилого дома, в котором расположена детская школа искусств. Так вот в том самом заборе есть дырка, через которую убегала часть посетителей от гвардейцев, — сообщила еще одна жительница квартала, где находится наливайка.

В ролике видно, как посетители бара убегают от полиции, а также паркуют машины, включив музыку на полную громкость в ночное время Источник: читатели НГС

Недавно она сняла видео, как посетители бара, едва завидев подъезжающих полицейских, спешно ретировались. Из криков, по ее словам, было понятно, что драка началась внутри заведения и всех выпроводили подышать воздухом. Один из посетителей объяснял гвардейцам, что напали на его 16-летнего брата.



— С прошлого года, когда на улице тепло, постоянно крики. Либо школьники или студенты, либо взрослые люди часто просто орут песни. Иногда дерутся, часто сидят у дома на лавочках и выясняют отношения. Водят машины, криво, косо, но вроде никого не задевают. Очень часто громко играет музыка из машин, на одном из видео есть пример, приезжают на машинах, открывают двери, либо окна и включают музыку на полную громкость, — добавил житель дома напротив Александр, описывая атмосферу возле «Емкости24».

На сайте «Емкость24» указаны два ООО — «Блум» и «Инвест-Лион». Первым руководит Максим Архипов, а учредителем является Юлия Чен (прошлые учредители — Максим Архипов и Дмитрий Ведерников). Именно «Блум» является собственником товарного знака «Емкость24». В 2023 году выручка компании составила 67 миллионов рублей, прибыль — 3,8 миллиона. Директор «Инвест-Лион» — Дмитрий Ведерников, учредитель — Юлия Чен. В финансовых показателях за 2023 год значатся нули.

Корреспонденту НГС не удалось дозвониться до бара-магазина. Учредитель Юлия Чен не ответила на звонок, как и Максим Архипов. Телефон Дмитрия Ведерникова найти не удалось.

Наливайка, где отмечают свадьбы драками

Еще одна «Емкость24», на этот раз на улице Петухова — знаковое место, потому что, как говорят жители дома, где она разместилась, известно многим. Поэтому отбоя от посетителей, стекающихся к дому на Петухова, нет. К тому же по соседству с баром-магазином располагается банкетный зал, где нередко отмечают свадьбы, а потому публика оттуда перетекает в «Емкость». Как рассказывает одна из жительниц дома, недавно она сняла с балкона свадебные разборки — в драку полезли даже женщины.

Все видео сделаны в первой половине июня Источник: читательница НГС

— Почти каждую ночь скорая, Росгвардия. Там поножовщина случается, об этом в чате нашего дома писали, в общем, люди реально пытаются убить друг друга, при этом наш дом совсем не спит. Летом я стараюсь тут не жить, уезжаю на дачу, — объясняет девушка.



Ее соседка, также пожелавшая сохранить анонимность, добавляет, что вызовы полиции результата не приносят, а концерты под их окнами продолжаются:

— У нас там ад, жить совершенно невозможно. Сейчас еще лето, это вообще ужас, окна не открыть. С утра до ночи веселье: и драки, и любовные разбирательства, и драмы, и мелодрамы, и боевики — чего только мы не насмотрелись уже. Вот кто на втором или третьем живет — бедные люди. Я на пятом живу, мне очень всё слышно, а вот второй, третий этажи — они вообще, наверное, вешаются. Всё слышно, очень громко. Посетители перебили плитки, у нас керамогранитом дом обшит. Арку в доме тоже перебили.

Стандартная картина для жителей дома на Петухова — приезд скорой помощи Источник: читательница НГС











О баре-магазине «Емкость24» на Петухова НГС уже писал ранее. Тогда мы выяснили, что одним из основателей сети является Дмитрий Ведерников — полный тезка старшего сына генерала МВД Андрея Ведерникова.

— Как мы можем отравлять кому-то жизнь? Чем? Люди наоборот к нам приходят как за продуктами питания. Мы по большому счету такой же ретейл с определенными нормами, порядками, регламентом и очень следим, чтобы всё-таки в доме, на территории, в нашем магазине был абсолютный порядок и чистота. У нас сеть, и репутационные вопросы для нас — максимально важная штука, — говорил тогда один из руководителей юрлица «Емкости» Евгений Кочерга.

Побитый фасад дома. В этом жители многоэтажки винят буйных посетителей круглосуточного бара-магазина Источник: читатель НГС











Администратор «Емкость24», до которой дозвонился корреспондент НГС, тоже отрицает проблемы, связанные с шумом, грязью и разборками. Всё, что происходит за пределами заведения, как говорит она, к ним отношения не имеет.

— Внутри маркета проблемы решаются. Если возникают скандалы или еще что-то, у нас срабатывают кнопки реагирования. Росгвардия приезжает, и как бы всё. А на улице мы за них не ответственны. Есть же люди, которые спокойно стоят [на улице], правда же? А есть люди, которые... ну как сказать... Будем говорить, что им алкоголь в голову бьет, — объяснила она.

На вопрос, почему в «Емкость24» нет постоянной охраны, она ответила:

— А зачем нам охрана, если к нам Росгвардия по кнопке приезжает?

Ситуация на Петухова настолько обострилась, что товарищество собственников жилья решило обратиться в суд. Они настаивали на закрытии «Емкость24» и описывали обстановку, которая сложилась после открытия заведения. Они также заказали независимую экспертизу, которая подтвердила, что выгрузка товара осуществляется не на дороге, а на площадке перед домом, а также указала на отсутствие автономной вентиляции. Суд к выводам экспертизы отнесся с недоверием и взял во внимание выводы Роспотребнадзора, который нарушений в работе «Емкость24» не нашел. В результате в мае этого года Арбитражный суд Новосибирской области отказал в требованиях жителям Петухова, а бар-магазин продолжил свою работу.

НГС направил запрос в ГУ МВД по Новосибирской области по всем вышеперечисленным круглосуточным заведениям.

В прошлом году НГС рассказывал еще об одном круглосуточном заведении в спальном районе — речь идет также о маркете «Емкость24». Помимо буйных посетителей заведения, жители домов на Тюленина жалуются на дым от шашлычной, которая тоже работает под их окнами.