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Происшествия «Мать, две дочери и внук погибли»: что известно о жертвах смертельного пожара в Убинском

«Мать, две дочери и внук погибли»: что известно о жертвах смертельного пожара в Убинском

По информации очевидцев, на помощь во время ЧП прибежал отец семейства

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Дом выгорел ночью 27 июня

42-летняя и 23-летняя женщины, погибшие при пожаре в частном доме в селе Убинском Новосибирской области, были матерью и дочерью. Об этом НГС анонимно сообщила местная жительница.

— Знаю, что погибли две женщины: мать и старшая дочь, и еще двое детей. У нас в Убинке открыт сбор гуманитарной помощи, собираем вещи выжившим мальчику и девочке, — уверяет сибирячка.

На странице «Убинского вестника» в соцсети «ВКонтакте» написано, что пункт приема гуманитарной и материальной помощи семье организован в селе на площади 50 лет Октября, дом 5. Это здание Центра социального обслуживания. Размер одежды для девочки — 46-й, обуви — 38–39-й. Размер одежды для мальчика — 86.

По официальным данным, ЧП произошло ночью 27 июня. Кроме женщин, жертвами пожара стали также двое детей в возрасте 2 и 15 лет — вместе четыре человека. По данным МЧС России и СУ СК региона, семимесячный ребенок и 14-летняя девочка после случившегося попали в больницу.

Telegram-канал Mash утверждает, что 23-летняя погибшая была матерью мальчика, который погиб.

— Мать, две дочери и внук погибли. Дома в ночь возгорания были 42-летняя Анна, ее дочки 14 и 15 лет и 23-летняя Елена с двумя малышами. Когда начался пожар, выбраться смогла только младшая дочь Анны с одним из детей сестры. Им помог прибежавший на место 47-летний отец семейства Тимур, — говорится в посте канала.

Уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко со ссылкой на данные районной комиссии по делам несовершеннолетних уточнила НГС, что к моменту случившегося в доме жили взрослые отец с матерью и две несовершеннолетних дочери.

Ранее НГС рассказывал, что в больнице скончался сибиряк, который пострадал при пожаре в Оби. Инцидент произошел 20 июня, когда при возгорании на складе погиб 34-летний сотрудник компании по переработке вторсырья, еще пять человек попали в больницу.

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Новосибирская область Убинское Происшествие Пожар
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Комментарии
2
Гость
27 июня 2024, 18:20
С женщинами не оставляйте детей!
Гость
27 июня 2024, 18:21
💩е6биичуукова🐷
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