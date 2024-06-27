НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+24°

облачно, без осадков

ощущается как +26

1 м/c,

с-з.

 746мм 82%
Подробнее
5 Пробки
USD 87,81
EUR 94,11

СРОЧНО

Девелоперы «Манхэттена» судятся из-за активов

Как получить iPhone 15
Экоквест по заповедникам
Вынудили продать квартиру
Батл Сибири и Урала
Дачи затопило жидкой грязью
Все чек-апы за отпуск
Грязная Каменка
Последние квартиры в ипотеку
Как правильно загорать
НГС в Telegram
Происшествия Погибли две женщины и два ребенка: в новосибирском селе сгорел частный дом

Погибли две женщины и два ребенка: в новосибирском селе сгорел частный дом

В больнице семимесячный ребенок

356
1 комментарий
Пожар случился прошедшей ночью

Ночью 27 июня в селе Убинское Новосибирской области загорелся частный дом. При пожаре погибли две женщины 23 и 42 лет, а также двое детей, одному из которых было 2 года, а другому — 15 лет.

Еще двое, в том числе семимесячный ребенок, после случившегося попали в больницу. О происшествии сообщили пресс-службы СУ СК и прокуратуры региона.

ЧП произошло на улице Партизанской. Как уточняют в прокуратуре, предварительная причина пожара — неисправная проводка.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). На место трагедии выезжал прокурор Убинского района. Устанавливаются обстоятельства пожара.

Если вы стали очевидцем пожара или знаете жильцов дома, расскажите редакции НГС.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
Мы в соцсетях

Пострадавший при пожаре в Оби умер в реанимации.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Пожар ЧП Погибли при пожаре Происшествие СУ СК Прокуратура
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
27 июня 2024, 10:17
При кз должен сработать автомат.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Почему не надо ехать на Байкал. Непопулярное мнение местного жителя о том, что не так с великим озером
Виктор Лучкин
журналист
Мнение
«Начали требовать, чтобы я отвернулась»: сибирячка заступилась за пенсионерку перед цыганами — ее за это вытолкали из автобуса
Ксения Владимирская
Мнение
Возвращение Жанны Фриске и Билан на зеркальной ладони: сибирячка побывала на премии МУЗ-ТВ — впечатления из партера со звёздами
Екатерина Родченко
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: что делать в этот день, чтобы зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
«Это страшный сон»: россиянин откровенно рассказал о плюсах и минусах отдыха в Турции
Егор Лешкин
Путешественник
Рекомендуем
Знакомства

Vitaliy,  49

Сергей,  42

Котенок,  46

Natalya,  46

Olenka,  38

Константин,  33

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление