Погибли две женщины и два ребенка: в новосибирском селе сгорел частный дом

Ночью 27 июня в селе Убинское Новосибирской области загорелся частный дом. При пожаре погибли две женщины 23 и 42 лет, а также двое детей, одному из которых было 2 года, а другому — 15 лет.
Еще двое, в том числе семимесячный ребенок, после случившегося попали в больницу. О происшествии сообщили пресс-службы СУ СК и прокуратуры региона.
ЧП произошло на улице Партизанской. Как уточняют в прокуратуре, предварительная причина пожара — неисправная проводка.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). На место трагедии выезжал прокурор Убинского района. Устанавливаются обстоятельства пожара.
Пострадавший при пожаре в Оби умер в реанимации.
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