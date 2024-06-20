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Что известно о компании, где погиб сотрудник

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Происшествия Работа с опасными отходами: что известно о компании в Оби, где после взрыва погиб сотрудник

Работа с опасными отходами: что известно о компании в Оби, где после взрыва погиб сотрудник

Фирма занимается переработкой вторсырья

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Погиб 34-летний рабочий

По факту пожара в городе Обь 20 июня прокуратура и Следственный комитет Новосибирской области начали проверки. Как стало известно от пресс-службы МЧС по региону, в здании случился технологический взрыв, из-за которого один человек погиб и шестеро пострадали.

— Установлено, что возгорание произошло в складском помещении, арендованном ООО «СибВторРесурс», которое осуществляло деятельность по обработке отходов, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ведомство даст оценку соблюдения сотрудниками коммерческой организации и собственником помещения требований пожарной безопасности, правил охраны труда, законности осуществления работы в сфере обращения с отходами

«СибВторРесурс» входит в группу компаний «РЕТЭКО». На сайте указано, что фирма занимается утилизацией и уничтожением отходов, списанием оборудования и приемом вторсырья. «СибВторРесурс» специализируется на работе с опасными отходами — электронным и электрическим оборудованием. Также фирма занимается переработкой лома и отходов драгоценных металлов.

По данным Контур.Фокус, директор «СибВторРесурса» — Александр Суворов. Он владеет 50% фирмы, вторая часть принадлежит Александру Иващенко. Выручка компании на конец 2023 года — 143,3 миллиона рублей, а чистая прибыль — 10,7 миллионов.

Компания часто участвует в госзакупках. Всего за время существования, с 2007 года, организация заключила 132 контракта на 6,9 миллиона рублей. В компании трудоустроено 26 человек. На телефоны, указанные на сайте, в «РЕТЭКО» не отвечают.

Директор ООО «СибВторРесурс» Александр Суворов также имеет ИП, которая занимается грузовыми перевозками. Мужчина также является генеральным директором компании ОАО «Агропромстрой», которая занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. По данным Контур.Фокус, на конец 2023 года выручка компании составила 23,6 миллиона рублей, а чистый убыток — 34 тысячи.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, из здания самостоятельно эвакуировались 25 человек.

— В результате технологического взрыва один работник погиб. В 12:31 минуту открытое горение ликвидировано, — добавил руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.

Четверых работников госпитализировали, одному оказывают помощь на месте и еще один человек отказался от госпитализации. Корреспонденты НГС собирают все, что известно о происшествии в онлайн-трансляции.

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Пожар МЧС Обь Рабочие
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