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Что известно о компании, где погиб сотрудник

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Происшествия «Четверо в очень тяжелом состоянии»: облбольница — о пострадавших на крупном пожаре в Оби

«Четверо в очень тяжелом состоянии»: облбольница — о пострадавших на крупном пожаре в Оби

Врачи борются за них

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В больнице сейчас находятся все пять пострадавших

В Новосибирской областной больнице сообщили, что четверо из пяти пострадавших при пожаре на складе в Оби находятся в реанимации. Сегодня, 20 июня, в городе Обь произошел крупный пожар — погиб 34-летний сотрудник компании по переработке вторсырья.

— Привезли пятерых пострадавших. Четверо из них находятся в реанимации в очень тяжелом состоянии. Один из пострадавших находится в ожоговом отделении. Его состояние средней степени тяжести, — сообщили в больнице.

Мы собрали все, что известно о происшествии в онлайн-трансляции. По факту пожара прокуратура и Следственный комитет Новосибирской области начали проверки.

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Пожар Пострадавшие в пожаре Новосибирская областная больница Врачи
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