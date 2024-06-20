«Четверо в очень тяжелом состоянии»: облбольница — о пострадавших на крупном пожаре в Оби

В Новосибирской областной больнице сообщили, что четверо из пяти пострадавших при пожаре на складе в Оби находятся в реанимации. Сегодня, 20 июня, в городе Обь произошел крупный пожар — погиб 34-летний сотрудник компании по переработке вторсырья.
— Привезли пятерых пострадавших. Четверо из них находятся в реанимации в очень тяжелом состоянии. Один из пострадавших находится в ожоговом отделении. Его состояние средней степени тяжести, — сообщили в больнице.
Мы собрали все, что известно о происшествии в онлайн-трансляции. По факту пожара прокуратура и Следственный комитет Новосибирской области начали проверки.