Один погибший и шесть пострадавших: онлайн-трансляция с крупного пожара в Оби

Сегодня, 20 июня, в городе Обь произошел крупный пожар. По предварительной информации, есть погибший. В здании могут находиться газовый баллон. Местные сообщили, что слышали взрыв. Собираем все, что известно о пожаре.
По факту пожара следователи начали проверку.
— Сотрудники организации с ожогами различной степени госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается квалифицированная помощь. По данному факту следственным отделом по городу Обь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится доследственная проверка, — сообщили в СК по Новосибирской области.
Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Во время телефонного разговора сотрудница компании «Ретвизан», расположенной на улице Арсенальной, 1 к9, рассказала корреспонденту НГС, что вместе с коллегами тоже слышала хлопок.
— Мы слышали, видели, но ничего не знаем. Только, что был пожар. А что, где — не снимали, ничего не узнавали, — поделилась женщина.
Прокуратура начала проверку
Прокуратура Новосибирской области начала проверку по факту пожара. Прокурор города Обь Борис Мосин выехал на место пожара, чтобы координировать действия правоохранительных органов.
— Установлено, что возгорание произошло в складском помещении, арендованном ООО «СибВторРесурс», которое осуществляло деятельность по обработке отходов, — сообщили в прокуратуре.
В результате пожара погиб 34-летний мужчина. 6 человек с ожогами различной степени тяжести.
— Прокуратура даст оценку соблюдению сотрудниками коммерческой организации и собственником помещения требований пожарной безопасности, правил охраны труда, законности осуществления ООО «СибВторРесурс» деятельности в сфере обращения с отходами. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщили в прокуратуре.
Пожар в Оби не повлиял на работу Толмачево.
— На работе аэропорта происшествие не сказалось, — прокомментировали редакции НГС в пресс-службе авиапредприятия.
"РЭТЭКО" зарегистрированы под названием ООО "СибВторРесурс" по адресу, где загорелось здание. Директор компании Александр Суворов. Он же владеет 50% фирмы, второй частью владеет Александр Иващенко. Выручка компании на конец 2023 года - 143,3 миллиона, а чистая прибыль - 10,7 миллионов.
Компания часто участвует в Госзакупках. Всего за время существования, с 2007 года, компания заключила 132 контракта.
Пресс-служба МЧС по Новосибирской области опубликовала фотографии с места событий. Открытое горение ликвидировано.
Как утверждают местные жители сейчас в здании находится компания "РЭТЭКО" и там произошел пожар. Фирма занимается утилизацией и уничтожением отходов, списанием оборудования и приемом вторсырья. На сайте у них указан адрес Арсенальная, дом 1, корпус 5. На указанные телефоны на сайте телефоны никто не отвечает.
Над Обью поднялся черный густой дым, судя по кадрам очевидцев.
Как пишут местные жители, это бывший авиаремонтный завод, который работал с 1930-х по 1990-е года.
— Я как минимум 5 хлопков слышала. Один очень сильный был, — написала в группе «Город Обь Онлайн» в соцсети «Вконтакте» местная жительница Людмила.
Как пишут в группе "Город Обь Онлайн" в соцсети Вконтакте, пожар произошел на Арсенальной 1/5.
В телеграм-канале МЧС России опубликовали видео с места пожара.
Сообщение о пожаре поступило в 12:21. В момент прибытия пожарных все горело открытым огнем.
— Сотрудники МЧС России проложили магистральную линию от ближайшего пожарного гидранта. В здании могут находиться газовые баллоны. За час пожар был локализован. Еще через 3 минуты огнеборцы ликвидировали открытое горение. Площадь пожара уточняется, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.
На происшествии задействованы 32 человека и 9 единиц техники. Сейчас сотрудники МЧС проводят дымоудаление и проливку сгоревших конструкций.
Местные жители заявили, что слышали взрыв. Сообщение об этом появилось в группе «Город Обь Онлайн» в соцсети «ВКонтакте». Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, по предварительным данным, есть один погибший. Пожар произошел в производственном здании.