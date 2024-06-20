Один погибший и шесть пострадавших: онлайн-трансляция с крупного пожара в Оби

Во время телефонного разговора сотрудница компании «Ретвизан», расположенной на улице Арсенальной, 1 к9, рассказала корреспонденту НГС, что вместе с коллегами тоже слышала хлопок.

— Мы слышали, видели, но ничего не знаем. Только, что был пожар. А что, где — не снимали, ничего не узнавали, — поделилась женщина.

