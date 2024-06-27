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Четыре человека погибли на пожаре в Убинском

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Происшествия 14-летняя девочка попала в больницу после страшного пожара в Убинском — у нее ожоги

14-летняя девочка попала в больницу после страшного пожара в Убинском — у нее ожоги

По данным СК, всего госпитализировали двух человек. Еще четверо погибли

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4 комментария
Дом загорелся сегодня ночью

После пожара в селе Убинское Новосибирской области, который произошел ночью 27 июня, в больницу попала с ожогами 14-летняя девочка. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МЧС России.

Ранее в пресс-службе СУ СК региона сообщали, что после ЧП госпитализировали двух человек, среди которых был семимесячный ребенок. Возраст второй пострадавшей стал известен сейчас.

— До приезда пожарных самостоятельно на улицу вышли мужчина и двое детей. Девочка 14 лет госпитализирована с ожогами, — рассказали в ведомстве.

По данным МЧС, огонь охватил 32 квадратных метра. Обрушилась крыша веранды.

Две женщины и два ребенка погибли. Возбуждено уголовное дело.

В администрации Убинского района корреспонденту НГС сказали, что пострадавшим окажут помощь

Если вы что-либо знаете о пожаре, расскажите редакции.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
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Во время грозы вспыхнул двухэтажный коттедж: очевидцы сообщили, что в здание ударила молния.

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Пожар Происшествие ЧП Трагедия Ожоги МЧС
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Комментарии
4
Фродо Бэггинс
27 июня 2024, 11:28
ну вот опять вопрос. где отцы детей??? почему в бабьих ямах всегда происходит дичь и горе
Фродо Бэггинс
27 июня 2024, 11:30
мужчина кем приходится? очередной единственный тот самый настоящий мужчина папка-сожитель?
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