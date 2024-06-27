14-летняя девочка попала в больницу после страшного пожара в Убинском — у нее ожоги

После пожара в селе Убинское Новосибирской области, который произошел ночью 27 июня, в больницу попала с ожогами 14-летняя девочка. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МЧС России.
Ранее в пресс-службе СУ СК региона сообщали, что после ЧП госпитализировали двух человек, среди которых был семимесячный ребенок. Возраст второй пострадавшей стал известен сейчас.
— До приезда пожарных самостоятельно на улицу вышли мужчина и двое детей. Девочка 14 лет госпитализирована с ожогами, — рассказали в ведомстве.
По данным МЧС, огонь охватил 32 квадратных метра. Обрушилась крыша веранды.
Две женщины и два ребенка погибли. Возбуждено уголовное дело.
В администрации Убинского района корреспонденту НГС сказали, что пострадавшим окажут помощь
Во время грозы вспыхнул двухэтажный коттедж: очевидцы сообщили, что в здание ударила молния.
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