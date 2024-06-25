Пострадавший при пожаре в Оби скончался в реанимации — теперь число погибших выросло до двух

Один из сотрудников погиб на месте пожара, а второй уже в больнице Источник: ГУ МЧС по Новосибирской области











В больнице скончался сибиряк, который пострадал при пожаре в Оби. Инцидент произошел, 20 июня, когда при возгорании на складе погиб 34-летний сотрудник компании по переработке вторсырья, еще пять человек попали в больницу.

— Один из пациентов, который был в реанимации, скончался. Еще трое остаются в отделении, — объяснили корреспонденту НГС в пресс-службе Новосибирской областной больнице.

Состояние еще троих прострадавших в реанимации также вызывает опасение врачей, так как они находятся в крайне тяжелом состоянии. Медики продолжают бороться за них.

20 июня, в городе Оби произошел крупный пожар — погиб 34-летний сотрудник компании по переработке вторсырья, еще пять человек попали в больницу.



По факту возгорания прокуратура и Следственный комитет Новосибирской области начали проверки.

