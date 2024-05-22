Получила перелом: в Новосибирске семиклассница выпала из окна гимназии №1

Девочка упала с высоты из одного из кабинетов Источник: gmsib.ru











В центре Новосибирска из окна гимназии №1 выпала ученица седьмого класса. Информацию о происшествии НГС подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.



Инцидент, по данным полиции, произошел 20 мая.



— На место происшествия выезжала оперативно-следственная группа, материалы переданы в Следственный комитет для разбирательства по существу, — сообщили корреспонденту НГС в МВД.



Родители школьников, которые учатся в одном классе с пострадавшей девочкой, рассказали корреспонденту НГС, что семиклассница получила перелом. Сейчас девочка находится в больнице, ее жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает. В причинах произошедшего теперь предстоит разобраться правоохранительным органам.



В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области также сообщили, что проводят проверку из-за получения ученицей 7 класса гимназии №1 травмы из-за падения из окна здания школы. Во время проверки прокуратура оценит работу руководства образовательного учреждения. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Корреспондент НГС обратился за комментарием к руководству гимназии №1, но на момент написания новости по всем известным телефонам в образовательном учреждении не брали трубки.

