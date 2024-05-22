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Происшествия Получила перелом: в Новосибирске семиклассница выпала из окна гимназии №1

Получила перелом: в Новосибирске семиклассница выпала из окна гимназии №1

Материалы о происшествии переданы в Следственный комитет

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Девочка упала с высоты из одного из кабинетов

В центре Новосибирска из окна гимназии №1 выпала ученица седьмого класса. Информацию о происшествии НГС подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Инцидент, по данным полиции, произошел 20 мая.

— На место происшествия выезжала оперативно-следственная группа, материалы переданы в Следственный комитет для разбирательства по существу, — сообщили корреспонденту НГС в МВД.

Родители школьников, которые учатся в одном классе с пострадавшей девочкой, рассказали корреспонденту НГС, что семиклассница получила перелом. Сейчас девочка находится в больнице, ее жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает. В причинах произошедшего теперь предстоит разобраться правоохранительным органам.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области также сообщили, что проводят проверку из-за получения ученицей 7 класса гимназии №1 травмы из-за падения из окна здания школы. Во время проверки прокуратура оценит работу руководства образовательного учреждения. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Корреспондент НГС обратился за комментарием к руководству гимназии №1, но на момент написания новости по всем известным телефонам в образовательном учреждении не брали трубки.

В начале апреля ученики гимназии №1 устроили поединок в боксерских перчатках. Оказалось, что подростки устроили дружеский спарринг.

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