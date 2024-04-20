Пассажирский поезд сбил мужчину в Новосибирской области

В Новосибирской области пассажирский поезд сбил 38-летнего мужчину. Как сообщили в МВД на транспорте по СФО, инцидент произошел на станции Мошково.
— Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил железную дорогу в неустановленном для этого месте. Увидев человека на железнодорожных путях, машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, — пояснили в ведомстве.
В итоге мужчину с многочисленными ушибами доставили в городскую больницу. Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельств произошедшего.
Ранее, в Новосибирске 14-летнюю девочку насмерть сбил электропоезд.