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Происшествия Пассажирский поезд сбил мужчину в Новосибирской области

Пассажирский поезд сбил мужчину в Новосибирской области

Сибиряк переходил пути в неположенном месте

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Инцидент произошел на станции Мошково

В Новосибирской области пассажирский поезд сбил 38-летнего мужчину. Как сообщили в МВД на транспорте по СФО, инцидент произошел на станции Мошково.

— Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил железную дорогу в неустановленном для этого месте. Увидев человека на железнодорожных путях, машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, — пояснили в ведомстве.

В итоге мужчину с многочисленными ушибами доставили в городскую больницу. Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельств произошедшего.

Ранее, в Новосибирске 14-летнюю девочку насмерть сбил электропоезд.

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