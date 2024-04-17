Кто следующий после Портнягина? Государство теперь будет регулировать марафонный бизнес российских инфоцыган

Портнягин в суде Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Очередной инфоцыган отправился под домашний арест по обвинению в неуплате налогов. Дмитрий Портнягин, создатель блога «Трансформатор» и сообщества Club 500, был задержан в Ростове-на-Дону. Ему вменяют неуплату налогов на сумму 124 млн рублей и отмывание денег.



Портнягин пока отделался намного легче, чем его коллеги по инфоцыганской тусовке Елена Блиновская и Аяз Шабутдинов. Оба они не под домашним арестом, а в СИЗО. Блиновскую обвиняют в неуплате налогов и отмывании, а Шабутдинова — в мошенничестве с бизнес-курсами.



И это еще далеко не все блогеры и коучи, которые попали в поле зрения силовиков. Артема и Валерию Чекалиных (она же Лерчек) также обвиняют в неуплате налогов с фитнес-марафонов. А бизнес-тренера Сергея Галантера — в мошенничестве в особо крупном размере.



Череда скандалов с инфоцыганами заставила Госдуму еще год назад разработать законопроект, регулирующий деятельность всевозможных коучей, бизнес-тренеров, мотиваторов (их еще называют помогающими специалистами).



Новации в законе (он до сих пор на рассмотрении из-за сложности вопроса) ожидаются прямо-таки революционные.



В России появится единый государственный реестр онлайн-коучей. Их деятельность отныне будет лицензируемой. А в случае нарушения лицензионных требований грозит административное или уголовное наказание. Все коуч-услуги обязательно будут скрепляться договором. В нем будет обязательный пункт: не оказали услугу — бизнес-тренер вернет деньги.



MSK1.RU решил узнать мнение тех, кто может потенциально попасть под действие нового закона.



«Сценарий сделки совсем другой»

Александра Плэйн, основатель школы нумерологии:



— Коучи работают с мышлением. Бизнес-коучи работают с мышлением владельцев бизнеса, которое отражается на прибыли их компании напрямую.



Большинству людей в России пока еще трудно признаться себе и другим, что им такая помощь нужна. Это интимный момент, и поэтому люди выбирают коуча внимательно. Присматриваются в соцсетях, общаются до покупки сессий.



Это не происходит спонтанно, как в магазине при покупке сахара.



Сценарий сделки совсем другой.



Сертификация сахара или макарон нужна очень сильно, так как мы делаем эти покупки каждый месяц. Покупатель быстро смотрит на сертификат и всё понимает о товаре.



А с помогающими специалистами таким фильтром служат не их образование, не лицензии, а отзывы других клиентов и личное впечатление о специалисте. Зачастую бизнесмена интересует только результат.



К слову, бизнес-коучи и сейчас зарегистрированы как предприниматели или самозанятые, а также платят налоги. Поэтому тут закон мало что изменит.



Необходимость покупать дорогую лицензию поднимет цены на услуги, но гарантии результата лицензия не даст.



Дикий рынок образовательных услуг

Максим Шматов, гештальт-терапевт, супервизор Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, организационный консультант, сертифицированный коуч по стандарту ICTA:



— Законопроект был внесен еще год назад. И это был совершенно нормальный ответ на то, что происходило на рынке. Посадки блогеров, заработавших миллионы на своих образовательных продуктах.



Рынок образовательных услуг у нас дикий, потому что просто нет разграничения ответственности и никто не понимает, что такое коуч, наставник, ментор, тьютор, бизнес-трекер. Профессиональный стандарт «коуч» (утвержден приказом Минтруда и соцзащиты РФ 4 апреля 2022 года) неизвестен практически никому, хотя он есть!



И никто не отвечает за сертификацию — хотя бы, там, добровольную — коучей на российском пространстве.



Как только мы определимся с понятиями «образовательные услуги» и «обучение», как только мы определимся, какой конкретно орган имеет право сертифицировать, нужна ли сертификация, нужно ли лицензирование, вот после этого можно будет говорить о рынке этих услуг.



Пока на этот рынок могут зайти практически все, у кого даже нет среднего образования, и любой может назвать себя коучем, может назвать себя ментором, может назвать себя наставником или продюсером. То есть вот такой безбарьерный вход на рынок образовательных услуг, который и планируют начать регулировать.



Естественно, как у нас это обычно бывает, сначала мы будем всё запрещать, вгонять в какие-то рамки. После этого мы поймем, что вообще-то лучше просто создать среду, которую можно мониторить и чем можно будет управлять.



Очень хочется, чтобы те, кто регулирует чью-то деятельность, хоть что-то в ней понимали сами.



Психологи могут сами объединяться и регулировать свою деятельность, коучи — свою, менторы и наставники — свою. Не нужно городить огород — нужно предоставить возможности и создать инструменты развития профессиональных объединений и сообществ. Они сами всё отрегулируют, если будет такая законодательная база.



Хаос в помогающих профессиях

Евгения Тудалецкая, бизнес-консультант и лайф-коуч:



— Однозначно законодательное регулирование работы бизнес-коучей нужно разрабатывать и улучшать. На сегодняшний день происходит хаос в «помогающих профессиях».



Обучают и претендуют на обучение все кому не лень и кто хочет заработать, как им кажется, легкие деньги на инфопродукте. Сейчас легко зайти в эту сферу любому эксперту, даже самому невежественному.



Открыл свой телеграмм канал и страницу в соцсети, сказал всем что ты бизнес-коуч и пошел продавать свои услуги.



А по факту это такой же бизнес. В нем не должно быть легкого входа и всё должно быть по правилам бизнеса. Открыть счет юрлица, подобрать правильные ОКВЭДы, создать договоры с потенциальными клиентами, принимать деньги за услуги только на юрлицо, платить налоги — это элементарные обязательства предпринимателя.



И эффект для населения будет только положительный!



Не каждый «самозванец» и временный консультант захочет тогда заходить в эту сферу услуг, а у клиента будет уверенность в том, что всё взаимодействие строится на прозрачности, законности и в рамках договора оказания услуг. И в случае каких-либо инцидентов будет понимание, как в законном порядке урегулировать споры.



Как измерить результативность

Александр Петрищев, бизнес-тренер, психолог:



— С одной стороны, есть действительно много шарлатанов в данном направлении, которые не обладают педагогическим и психологическим образованием и дискредитируют нашу профессию.



С другой стороны, важно понимать, что внедрение различных видов ограничений и лицензирований — это усложнение процесса деятельности, а многие коучи не обладают штатом юристов, что неизбежно приведет к большому числу штрафов и будет душить эту нишу.



А также будет процветать потребительский терроризм, когда некоторые нечестные клиенты будут проходить, по факту, любое обучение бесплатно, так как через угрозы легко смогут вернуть оплату. А это значит, пострадает много хороших специалистов и психологов.



Есть ряд пунктов в законе, которые сложно обосновать.



Уникальность программы — это относительное понятие. Для миллиардов людей какая-то информация может быть уникальной, а для другого миллиарда уже известной, и что делать?



Есть еще понятие — «результативность». Как ее измерить? Если ученик не выполняет домашние задания или специально допускает ошибки, то виноват тренер?



И финальный вопрос: появились бы все существующие направления в психологии, если бы всегда существовал запрет на эксперименты? Гештальт, гипнокоучинг, когнитивно-поведенческая терапия, НЛП, десенсибилизация и многие другие направления и техники появились случайно, когда психологи не боялись делать эксперименты.



Инфоцыгане и их цыганские хитрости

Дмитрий Тазов, управляющий партнер Агентство реального маркетинга, старший преподаватель кафедры маркетинга Государственного университета управления:



— Инфоцыгане прежде всего рекламирует себя и свои технологии. Так же как и простые цыгане, обещают чудо после взгляда на руку прохожего, так же и инфоцыгане обещают золотые горы после освоения его «чудо-техник». Их объединяет одно — желание быстро получить материальные средства от наивного клиента, обещание быстрых чудес и манипулятивных практик, вводящих в заблуждение.



Если инфоцыган ставит себя в центр коммуникации с потенциальными клиентами, то коуч ставит клиента в фокус внимания, становясь помощником, а не главным действующим лицом.



В связи с возможными финансовыми и временными рисками база инфоцыган, конечно, необходима. При этом для безопасности населения важно обязать клиентов заключать договоры с инфоцыганами, где будут четко прописаны конкретные KPI совместной работы.

