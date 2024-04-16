«Лососнем»? В Новосибирской области закрыли доставку суши после отравления 15 человек

На владельца сервиса доставки суши составили административный протокол Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Суд приостановил работу компании по продаже суши «Лососнем» в Искитиме после отравления 15 человек, которые покупали еду в сервисе. Информацию об этом распространила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.



Сервисом доставки блюд японской кухни в Искитиме управляла индивидуальный предприниматель Светлана Шевелева. У всех пострадавших была выявлена острая кишечная инфекция.

На предприятии была проведена внеплановая проверка сотрудниками Роспотребнадзора, которая выявила многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.



Среди них: отсутствие бактерицидного оборудования на участке, где блюда делят на порции, нет журнала контроля работы холодильников и учета свежести продуктов, нет журнала осмотра персонала на наличие инфекционных заболеваний, есть проблемы с хранением разделочного инвентаря. Кроме того, компанию уличили в совместном хранении готовой и сырой продукции.



На предпринимателя Светлану Шевелеву был составлен административный протокол по статье о нарушении требований санитарного законодательства в сфере организации питания (ст.6.6 КоАП РФ).



Дело рассмотрел Искитимский районный суд, который приостановил работу компании «Лососнем» на 90 суток.



Постановление суда не вступило в силу.



На сайте компании «Лососнем» указано, что она не принимает заказы на доставку в Искитиме. Аналогичные сообщения размещены в группе сервиса в социальной сети «Вконтакте». При этом на сайте искитимского филиала сервиса доставки не указан контактный телефон. Корреспондент НГС попытался связаться с компанией «Лососнем» через личные сообщения в группе «Вконтакте». На момент написания новости ответ не поступил.

