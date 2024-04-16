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Происшествия «Лососнем»? В Новосибирской области закрыли доставку суши после отравления 15 человек

«Лососнем»? В Новосибирской области закрыли доставку суши после отравления 15 человек

Проверка Роспотребнадзора выявила в компании многочисленные нарушения санитарного законодательства

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На владельца сервиса доставки суши составили административный протокол

Суд приостановил работу компании по продаже суши «Лососнем» в Искитиме после отравления 15 человек, которые покупали еду в сервисе. Информацию об этом распространила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Сервисом доставки блюд японской кухни в Искитиме управляла индивидуальный предприниматель Светлана Шевелева. У всех пострадавших была выявлена острая кишечная инфекция.

На предприятии была проведена внеплановая проверка сотрудниками Роспотребнадзора, которая выявила многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Среди них: отсутствие бактерицидного оборудования на участке, где блюда делят на порции, нет журнала контроля работы холодильников и учета свежести продуктов, нет журнала осмотра персонала на наличие инфекционных заболеваний, есть проблемы с хранением разделочного инвентаря. Кроме того, компанию уличили в совместном хранении готовой и сырой продукции.

На предпринимателя Светлану Шевелеву был составлен административный протокол по статье о нарушении требований санитарного законодательства в сфере организации питания (ст.6.6 КоАП РФ).

Дело рассмотрел Искитимский районный суд, который приостановил работу компании «Лососнем» на 90 суток.

Постановление суда не вступило в силу.

На сайте компании «Лососнем» указано, что она не принимает заказы на доставку в Искитиме. Аналогичные сообщения размещены в группе сервиса в социальной сети «Вконтакте». При этом на сайте искитимского филиала сервиса доставки не указан контактный телефон. Корреспондент НГС попытался связаться с компанией «Лососнем» через личные сообщения в группе «Вконтакте». На момент написания новости ответ не поступил.

В марте в Новосибирске возбудили уголовное дело после отравления десятка горожан суши от компании «Японори». В дальнейшем деятельность сервиса доставки временно приостановили.

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