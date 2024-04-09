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Происшествия подробности Были проблемы с алкоголем, осталось двое детей. Что известно о погибшем оперном певце Евгении Кунгурове

Были проблемы с алкоголем, осталось двое детей. Что известно о погибшем оперном певце Евгении Кунгурове

Его тело нашли у дома в центре Москвы

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Ночью 8 апреля в центре Москвы нашли мертвым 40-летнего оперного певца Евгения Кунгурова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По данным СМИ, он написал супруге сообщение и больше не выходил на связь. MSK1.RU рассказывает всё, что известно об артисте.

Мечты о карьере военного и проблемы с алкоголем

Кунгуров родился в городе Заречный Свердловской области. Его папа — военнослужащий, мама работала певицей в военном ансамбле. Именно она, по словам Евгения, и привила ему любовь к музыке и предложила в детстве пойти учиться в музыкальную школу по классу баяна.

В одном из интервью Кунгуров рассказывал, что вовсе не мечтал о карьере певца. В детстве он хотел стать десантником, как отец, служивший в Афганистане. Но его путь сложился иначе. Будущий заслуженный артист России отучился в музыкальном училище при Московской консерватории, а после продолжил образование в МГК имени П. И. Чайковского.

На первом курсе он вступил в Образцово-показательный оркестр внутренних войск МВД России и выступал в Театре оперы при Московской государственной консерватории. Его бархатный баритон поражал многих.

В 2011 году артист решил испытать себя и стал участником проекта «Большая опера» (12+) на телеканале «Культура». Но еще большую славу ему принес проект «Голос». Он попал в команду к Александру Градскому.

— На прослушивании спел один куплет и припев из песни «Чертово колесо», потом из репертуара Серова «Я люблю тебя до слёз». В ответ — молчание, и я собрался уже уходить. Вдруг догоняют: «Евгений, вы прошли». И во время всего этого проекта как будто меня кто-то вел невидимой рукой, — рассказывал Кунгуров в интервью «МВД Медиа».

После участия в проекте он решил, что хочет заняться эстрадной песней. Тогда и началась сольная карьера Евгения. Он начал гастролировать по городам и собирать полные залы. Но музыканту далось непросто следующее шоу — «Один в один» (12+). Он хотел покинуть проект, но его отговорили продюсеры Первого канала.

Также оперный певец рассказывал, что в тот период у него начались проблемы с алкоголем. Ему тяжело далась обрушившаяся на него слава.

— Были небольшие, но для меня заметные проблемы с алкоголем после одного из музыкальных проектов. Пошли корпоративы, выступления, первый заработок, хвалебные слова, первое тщеславие, гордыня. Это было очень незаметно. <...> В течение полугода я вдруг превратился практически в дядю, который набрал 20 с лишним килограммов. Я сам уже как человек, как личность начинал не выдерживать. То есть это было очень сложно, — поделился он в интервью на «России 1».

Тогда, по словам Кунгурова, ему помогла справиться с зависимостью его первая жена — Наталья Троицкая.

Что известно о личной жизни Кунгурова

Кунгуров в 2012 году женился на актрисе театра Наталье Троицкой. Общих детей у пары не было. Евгений воспитывал сына Кирилла от первого брака. Супруги также вместе снимались в телепередаче «Точь-в-точь». Но их брак рухнул в 2015 году. СМИ сообщали, что это было связано с изменой Евгения.

Позже артист раскаивался и говорил, что его любовница была лишь лакмусовой бумажкой. Так он отозвался о романе с певицей Еленой Максимовой. Эти слова оскорбили девушку.

— Я не могу встречаться с женатым человеком, поэтому сказала Жене: «Определись». Но это лишь первый шаг, чтобы отношения начались честно. А дальше надо было делать еще шаги. Женя их не сделал… В брак Жени с Натальей Троицкой я не вмешивалась. Почему это я соблазнила его? — отвечала на обвинения Максимова.

В дальнейшем о своей личной жизни Кунгуров предпочитал не говорить. СМИ всё же выяснили, что в 2016 году у оперного певца родился сын Иван. А его новую жену зовут Ирина, правда, и она не появлялась на публике. А в 2022 году у пары на свет появилась дочь.

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Смерть Оперный певец Шоу Голос Евгений Кунгуров
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