«От кораблей или отходов - непонятно»: на Оби возле элитного ЖК появились масляные разводы

Жители уже обратились в МЧС Источник: читатель НГС











В Новосибирске на Оби вдоль берега со стороны элитного ЖК «Apart-River» появились радужные пятна. Фото с места происшествия в редакцию НГС прислал житель жилого комплекса.



— 8 апреля на территории жилого комплекса «Apart-River» было обнаружено на реки Обь огромное бензиновое пятно, пока что неясно, откуда оно там появилось, из-за корабля которые пришвартованы к суше или от отходов, — рассказал мужчина.



В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что от жителей ЖК поступила информация о пятнах на воде.



— На номер 112 поступила информация об инциденте. Сообщение передано в МАСС для разведки и проверки, — пояснили в министерстве.



Редакция НГС направила официальный запрос в сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора для комментария по ситуации.



Корреспондент НГС обратился к представителям ЖК «Apart-River», но сотрудники не смогли прокомментировать инцидент.