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Происшествия эксклюзив «От кораблей или отходов - непонятно»: на Оби возле элитного ЖК появились масляные разводы

«От кораблей или отходов - непонятно»: на Оби возле элитного ЖК появились масляные разводы

Разведкой занимаются спасатели МАСС

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Жители уже обратились в МЧС

В Новосибирске на Оби вдоль берега со стороны элитного ЖК «Apart-River» появились радужные пятна. Фото с места происшествия в редакцию НГС прислал житель жилого комплекса.

— 8 апреля на территории жилого комплекса «Apart-River» было обнаружено на реки Обь огромное бензиновое пятно, пока что неясно, откуда оно там появилось, из-за корабля которые пришвартованы к суше или от отходов, — рассказал мужчина.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что от жителей ЖК поступила информация о пятнах на воде.

— На номер 112 поступила информация об инциденте. Сообщение передано в МАСС для разведки и проверки, — пояснили в министерстве.

Редакция НГС направила официальный запрос в сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора для комментария по ситуации.

Корреспондент НГС обратился к представителям ЖК «Apart-River», но сотрудники не смогли прокомментировать инцидент.

Ранее пятная на воде заметили на Оби со стороны ЖК «Марсель». Инцидентом заинтересовалась прокуратура.

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Масляные пятна Обь Вода Новосибирск
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