«Структуры, связанные с безопасностью водных ресурсов РФ, разрушены»: председатель «Росгидрогео» — о прорыве дамбы в Орске

Председатель «Росгидрогео» Юрий Богомолов высказался о паводке Источник: Musor_stop Гуслицкий край











В Оренбургской области тяжелая ситуация с паводком. Самая сложная обстановка — в Орске, где после прорыва дамбы эвакуированы тысячи человек, затоплены дома и дворы. Уже возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ.



Председатель Российского союза гидрогеологов «Росгидрогео» и член экспертного совета подкомитета по водным ресурсам Государственной думы РФ Юрий Богомолов еще до пика паводка рассказал 56.RU, что, чтобы избежать катастрофических последствий, нужно восстановить разрушенные структуры, связанные с безопасностью водных ресурсов.

— Все структуры, связанные с безопасностью водных ресурсов Российской Федерации, были разрушены . И агентство водных ресурсов, Министерство природных ресурсов, не справляются с этой задачей. Поэтому мы как общественная организация Российский союз гидрогеологов в течение почти 10 лет пытаемся создать единую водохозяйственную структуру в Российской Федерации, которая бы отвечала за ущерб от паводков, от наводнений, от отсутствия хорошо поставленных мелиоративных работ, о вопросах получения физиологически чистой питьевой воды, о безопасности гидротехнических сооружений и так далее, — отметил Богомолов.

По его словам, документы направлялись представителю правительства, в другие структуры, но спустя полтора года дискуссии выводов не сделано.

— В конечном итоге чиновники специалистов, имеющих базовое образование в области гидрогеологии, гидрологии, геологии, образно говоря, укатали. И было сказано, что у нас всё хорошо, ничего менять не надо. И вот результат. Постоянно государство сталкивается с наводнениями, несет колоссальный ущерб финансовый, иногда и гибнут люди, — говорит Богомолов.

Эксперт считает, что в таком важном вопросе было необходимо работать на опережение, а сейчас остается только пожинать печальные результаты. Он уверен, что есть масса способов минимизировать ущерб от паводков и наводнений, но никто этим не занимается.

«Если система будет работать по-старому, то не будет ничего хорошего» Юрий Богомолов, председатель Российского союза гидрогеологов «Росгидрогео», член экспертного совета подкомитета по водным ресурсам Госдумы

— Нужно создавать единую водохозяйственную структуру в Российской Федерации на базе специалистов с базовым образованием. К счастью, такие еще остались, но вопросу уделяется слишком мало времени.

Есть такое понятие, как мне объяснял в свое время академик Соколов: если в процессе обучения у вас не выработалась геологическая форма мышления, вы — не специалист . У врачей вырабатывается в течение длительного времени медицинская форма мышления, у военных — военная форма мышления, и так далее. И в области природных ресурсов должна выработаться геологическая форма мышления. Человек должен интуитивно понимать, что такое хорошо, что такое плохо, но у нас таких людей очень мало, — резюмировал Юрий Богомолов.

Напомним, по последним официальным данным, в Орске эвакуировано 711 человек, в том числе 210 детей. В пунктах временного размещения находятся 257 человек, среди них 76 детей, и эти цифры растут. На местах дежурят автобусы, они курсируют от точки высадки из плавсредств и машин до пунктов временного размещения. Известно о подтоплении более 2400 жилых домов и 3065 дворов.

