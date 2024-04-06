На перекрестке у метро «Красный проспект» произошло ДТП — на месте аварии собралась пробка

Инцидент произошел на перекрестке улиц Гоголя и Красного проспекта Источник: Денис Буйный/2ГИС











Днем 6 апреля в центре Новосибирска образовалась пробка. По информации пользователей сайта 2ГИС, на участке дороги случилось ДТП.



Инцидент произошел на перекрестке улиц Гоголя и Красного проспекта вблизи Дома офицеров и выхода метро.



— ДТП. Средний ряд, — пишет пользователь 2ГИС Sergey Kirillov.

Движение затруднено по Красному проспекту и Гоголя Источник: 2ГИ











Еще один пользователь сайта опубликовал фотографию с места аварии. На снимке можно заметить два поврежденных автомобиля. Подробности дорожно-транспортного происшествия не уточняются.

Фотографии с места аварии опубликовали в 2ГИС Источник: Sergey Smovzh/2ГИС











НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску и пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать данные.



Накануне на левом берегу Новосибирска произошло ДТП. В аварии пострадали два человека.



Обновлено.



Как уточнили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, на данный момент в ГИБДД нет заявки о происшествии.