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Происшествия На перекрестке у метро «Красный проспект» произошло ДТП — на месте аварии собралась пробка

На перекрестке у метро «Красный проспект» произошло ДТП — на месте аварии собралась пробка

Движение автомобилей затруднено

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3 комментария
Инцидент произошел на перекрестке улиц Гоголя и Красного проспекта

Днем 6 апреля в центре Новосибирска образовалась пробка. По информации пользователей сайта 2ГИС, на участке дороги случилось ДТП.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Гоголя и Красного проспекта вблизи Дома офицеров и выхода метро.

— ДТП. Средний ряд, — пишет пользователь 2ГИС Sergey Kirillov.

Движение затруднено по Красному проспекту и Гоголя

Еще один пользователь сайта опубликовал фотографию с места аварии. На снимке можно заметить два поврежденных автомобиля. Подробности дорожно-транспортного происшествия не уточняются.

Фотографии с места аварии опубликовали в 2ГИС

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску и пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать данные.

Накануне на левом берегу Новосибирска произошло ДТП. В аварии пострадали два человека.

Обновлено.

Как уточнили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, на данный момент в ГИБДД нет заявки о происшествии.
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ДТП Авария Новосибирск Красный проспект
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