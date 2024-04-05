«Двое были зажаты внутри автомобиля»: в Новосибирске на перекрестке произошло ДТП — видео с места аварии

В Новосибирске вечером 5 апреля произошло ДТП на левом берегу города. Как заявили в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», на участке дороги столкнулись автомобили Toyota Passo и Nissan Juke.
Авария произошла на перекрестке улиц Станиславского и Котовского. На месте ДТП заметили сотрудников МЧС.
— Водителя хэтчбека вытащили из транспорта прибывшие на место сотрудники МЧС, оказывают ему первую помощь. Двое пассажиров кроссовера были зажаты внутри автомобиля, — сказано в сообщении.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что в ДТП пострадали два человека, характер травм уточняется. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
— По предварительной информации в 21 час 10 минут в Ленинском районе, в районе дома 1 по ул. Станиславского водитель «Ниссана» допустил столкновение с автомобилем «Тойота», — сообщили в ведомстве. — В результате ДТП пострадали: водитель автомобиля «Тойота» 1986 гр. и пассажир автомобиля «Ниссан», женщина 1980 гр.
Информация о дорожно-транспортном происшествии появилась на сайте 2ГИС. По данным сервиса, на участке аварии незначительно затруднено движение автомобилей.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску, пресс-службу ГУ МЧС России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать данные.
Ночью 5 апреля в Дзержинском районе водитель автомобиля влетел под прицеп КАМАЗа. В ДТП пострадали четыре человека.