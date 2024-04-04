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Происшествия «Это я нашел»: в Красноярске оттаял третий труп за апрель — кто-то завернул тело в плед и перемотал скотчем

«Это я нашел»: в Красноярске оттаял третий труп за апрель — кто-то завернул тело в плед и перемотал скотчем

Личность погибшего не установлена

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Сейчас возбуждено уголовное дело

Третий оттаявший труп нашли в Красноярске на этой неделе, передают наши коллеги из NGS24.RU. Как рассказали в Cледственном комитете, страшную находку обнаружили дети. Тело лежало за мусорными баками, под мусором и снегом, между домами на 60 лет Октября.

— Тело завернуто в плед и тряпки, перемотано скотчем. Тело с гнилостными изменениями, частично скелетировано, — написали в Следственном комитете.

Личность погибшего не установлена, сейчас назначена экспертиза. Также возбудили уголовное дело по статье убийство. Пока никого не задержали.

Дети на видео спорят о том, кто именно из них нашел тело

Ранее NGS24.RU рассказывал, что 2 апреля на территории красноярской БСМП нашли труп женщины. На кадрах видно, что она была одета по-осеннему — в ботинки, пальто и шапку. Внешне признаков криминальной смерти на теле также не обнаружили.

Кроме того, второе тело нашли еще 1 апреля в районе дома №6 на Вильского. На руках у мужчины были следы укусов животных — возможно, собак или грызунов, это уточняется.

Также мы рассказывали о трупе молодого человека в крови и без одежды. Его нашли возле магазина около рыбного магазина «Хозяин Камчатки» на улице Капитанской в Красноярске после новогодних праздников. Как выяснилось позднее, мужчину раздели специально. В убийстве обвиняют 41-летнего мужчину с психическим отклонением.

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