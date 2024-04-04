После теракта в «Крокусе» концертов и развлечений станет меньше, и они будут гораздо дороже

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Теракт в «Крокус Сити Холле» нанес гигантский ущерб как минимум двум отраслям российской экономики — это организация концертов и управление торговыми центрами. Эксперты рассказали нашим коллегам из MSK1.RU, в чем это выражается.



Есть ли замена?

«Крокус» был одной из лучших (если не самой лучшей) концертной площадкой в стране. Выступления артистов здесь были распланированы на год вперед — до марта 2025 года. До конца нынешнего должны были пройти, например, сольные концерты Григория Лепса, Ани Лорак и «Дискотеки Аварии».



Концерт Лепса 15 июля, приуроченный ко дню рождения артиста, перенесен в «Мегаспорт», говорится на официальном сайте. Билеты в Crocus City Hall не действительны, их нужно сдать по месту приобретения.



А, например, «Женский стендап», который должен был пройти в Crocus City Hall 30 марта, перенесли на 2 июня на «ЦСКА Арена».



Отменен, естественно, «Крокус выпускной», который каждый год отмечается в концертном зале 25 июня.



Ани Лорак во «ВКонтакте» написала, что дата и место концерта для переноса не определены.



Перенесена — на неопределенный срок и на неопределенную площадку — музыкальная премия «Жара Music Awards», которую должны были 4 апреля вручать в Crocus City Hall. Все купленные билеты действительны на новую дату, говорится на сайте премии.



12 мая в Crocus City Hall должны были выступать с симфоническим оркестром Глеб Самойлов и The Matrixx. Теперь единственный московский концерт тура — 17 мая на Live Arena.



Как видно, площадки, которые могут заменить Crocus City Hall, в Москве есть: кроме «Мегаспорта», «ЦСКА Арены», Live Arena, это еще клуб Adrenaline Stadium, «ВТБ Арена», малая арена Лужников. Спортивные площадки, конечно, проигрывают Crocus City Hall, который изначально проектировался как концертно-развлекательный. Неслучайно именно здесь в 2013 году проходил финал «Мисс Вселенной».



Управляющая концертным залом Crocus Group уже объявила, что он будет восстановлен.



А вот восстановление ивент-индустрии, очевидно, будет сложным. Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) отметил, что теракт в «Крокусе» вызвал резкий рост тревожности в обществе. По оценкам представителей шоу-бизнеса, россияне после теракта сдали около 100 тысяч билетов на развлекательные мероприятия, а потери организаторов составили порядка 3–4 млрд (по оценкам InterMedia).



Министр культуры России Ольга Любимова в интервью ТАСС заявила, что посещаемость была без «резкого спада». Ну, видимо, потеря миллиардов рублей в ивент-отрасли, возможно, для министра — это не так существенно.

Ужесточить и поднять цены

Зато сразу после теракта федеральные политики стали обсуждать, как ужесточить деятельность организаторов массовых мероприятий и владельцев торгцентров. Главных новшеств два.



Первое — чтобы страхование гражданской ответственности организаторов было не добровольным, как сейчас, а обязательным.



Второе — чтобы в ТРЦ и на концертных площадках были охранники с лицензией на оружие.



Опрошенные MSK1.RU эксперты считают, что такие новации могут отразиться на стоимости услуг.



Михаил Стручков, СЕО коммуникационной группы «Событие» прогнозирует, что после теракта начнется пересмотр так называемых «паспортов безопасности» для массовых площадок (в этих «паспортах» описываются все необходимые процедуры на случай любой экстренной ситуации).



— Уверен, что большинство этих «паспортов безопасности» в свете недавних событий уже утратили актуальность. Скорее всего, к местам проведения мероприятий и будут применены требования по наличию вооруженной охраны или группы быстрого реагирования.



Обеспечение безопасности мероприятия составляет в его бюджете, как правило, 5–7%, говорит Стручков. В случае ужесточения требований расходы могут вырасти примерно в полтора раза. Но учитывая небольшую долю, значительного удорожания не произойдет.



— Если организаторов мероприятия обяжут еще и страховать свою ответственность на все мероприятия, то, безусловно, это тоже отразится на бюджете. Но опять же, это, скорее, несколько процентов в общем бюджете, — говорит эксперт.



Более пессимистична в оценках Евгения Соколовская, основатель и управляющий директор маркетингового агентства ST Agency:



— Введение дополнительных мер безопасности, конечно, приведет к увеличению расходов для владельцев ТРЦ, концертных площадок и культурных учреждений. Им придется нести затраты на вооруженную охрану, страхование гражданской ответственности, модернизацию противопожарных систем. Эти издержки, вероятно, будут переложены на посетителей в виде роста цен на билеты и услуги. Некоторые организаторы могут добровольно отказаться от части мероприятий из соображений безопасности.



Соколовская говорит, что подобное удорожание может привести к заметному снижению посещаемости развлекательных мероприятий в России. А ведь индустрия еще не оправилась от двух ударов: сначала — ковидных ограничений, а затем — «отмены» западных артистов.

