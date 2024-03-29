«Папа и сестра не сразу поверили». Как влюбленные подростки спасали людей во время теракта в «Крокусе»

Подростки рассказали, что пошли работать в «Крокус», чтобы накопить друг другу на подарки на Новый год Источник: Лизка Бледная / Vk.com, Александр Журик / Vk.com











В числе тех, кто выводил людей из здания Crocus City Hall, когда туда ворвались террористы, было много подростков. Мы уже писали, что зрителей эвакуировали 15-летний Ислам Халилов и 14-летние Артем Донсков и Артем Филимонов. Но на самом деле школьников, спасших жизни сотням людей, было больше.

Вечером 22 марта в «Крокусе» также работали 15-летняя Елизавета Терехова и 16-летний Александр Журик. Ребята находятся в отношениях уже полгода. В день теракта они находились в разных местах: Александр работал в гардеробе, Лиза — на «контроле» в зале.

«Посмотрела в зал и увидела вспышки от выстрелов»

В тот день Лизу впервые поставили контролером в зале — раньше она, как и многие другие школьники, работала в гардеробе. После первого звонка девушку попросили спуститься на второй этаж и встать у эскалатора, чтобы регулировать поток людей.

— Прозвонил второй звонок, и где-то через 10–15 минут я услышала первый выстрел. Сначала я подумала, что где-то дерутся две женщины, потому что слышала женский крик. Я выглянула со второго этажа на первый и увидела, как люди бегут из главного входа в фойе, — вспомнила она.

«Я услышала еще выстрелы и тогда поняла, что это теракт» Лиза, контролер из «Крокуса»

Люди в панике начали спрашивать школьницу, куда им бежать, но в растерянности Лиза не знала, что ответить. Она побежала в зал, где находились ее напарницы, и связались со старшей сотрудницей по рации.

— Мы стояли в зале, было очень много людей. А потом мы услышали стрельбу в зале и убежали. В фойе находились зрители, которые просили не закрывать дверь: думали, что если убегут в бельэтаж, то там будет безопасно. И мы не могли их уговорить уходить, они были в таком испуге, что просить их пойти с нами было бесполезно, — рассказала MSK1.RU подросток.

Источник: Лизка Бледная / Vk.com











В холле сотрудницы спрятались за одну из колонн. По словам Лизы, многие также прятались от террористов за стендом с информацией о концерте.



— Пока мы стояли за колонной, к нам подошла женщина, вся в крови. Она сказала, что ей террорист разбил лицо. Нам дали указание, куда бежать, и я начала говорить людям: «Проходите туда, там безопасно». И люди послушались.

«В какой-то момент я обернулась, посмотрела в зал и увидела вспышки от выстрелов» Лиза, контролер из «Крокуса»

Лиза вспоминает, что от ужаса у нее подкашивались ноги — в какой-то момент она даже подумала, что ее подстрелили. Тем не менее ей удалось спуститься по пожарной лестнице и добраться до служебной двери. Там она тоже координировала людей, чтобы никто не подумал выйти через главный вход.

Копили друг другу на подарки

В это время парень Лизы Александр находился в гардеробе. Как и большинство людей, он услышал звуки выстрелов и сначала не понял, что происходит. Но затем увидел толпу паникующих людей, которая неслась вниз.

— Я покинул свой рабочий пост, побежал к толпе, направил их к служебному выходу. Там я старался как-то помогать людям пройти в дверь, звал тех, кто прятался в гардеробе. Дождался, пока вся толпа зайдет в служебное помещение, зашел сам и повел их за собой на улицу, — рассказал MSK1.RU школьник.

Александр направил людей в соседний торговый центр Vegas и позвонил Лизе. Они встретились, перебежали по мосту и направились домой.

Источник: Лизка Бледная / Vk.com











Источник: Лизка Бледная / Vk.com











— Когда я вернулась домой, сначала папа и сестра мне не поверили. Потом, когда увидели новости, поняли, что это правда. Родители плакали, все просто были в шоке. Сейчас гордятся, — добавила девушка.



Подростки рассказали, что пошли работать в «Крокус», чтобы накопить друг другу на подарки на Новый год. Там они работали почти полгода. Сейчас работодатели предлагают школьникам подработки в Океанариуме, расположенном рядом с Crocus City Hall.

«Он ходил по фойе, непонятно зачем»

После теракта 16-летний Александр понял, что видел одного из террористов в «Крокусе» за две недели до трагедии. 7 марта он координировал людей возле эскалатора. К нему подходили зрители: спрашивали, как пройти в гардероб или в зал. Среди них был и Шамсидин Фаридуни.

— Он ко мне подошел, сказал что-то невнятное. Я не понял что, просто ответил, что ему нужно спуститься в гардероб, оставить там верхнюю одежду, после этого проходить в зал. Спустя полчаса он ко мне вернулся снова, что-то спросил — честно, не помню что, потому что он говорил очень непонятно. Он всё еще был в одежде, ходил по фойе, непонятно зачем, — рассказал школьник.



На следующий день после теракта Александр вспомнил странного мужчину и задумался: а вдруг это один из террористов? А потом увидел публикации в Telegram-каналах, что появилась фотография одного из стрелков, и узнал его.

Источник: Regions / T.me











— Тогда я, конечно, был в полном шоке, — признался парень.



Лиза учится в колледже, Александр — в 10-м классе школы по направлению «физмат». После окончания учебы он планирует поступить в технический вуз. Уже около десяти лет он изучает английский язык, занимается музыкой и играет на гитаре.

По словам подростков, первый школьный день после трагедии был непростым: однокашники постоянно подходили к ребятам с вопросами, а преподаватели благодарили их за героизм.