Разрешить оружие? Как после теракта в «Крокусе» хотят изменить закон, чтобы в общественных местах стало безопасно

Террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» в пятницу вечером, когда люди там собрались на концерт группы «Пикник» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Вооруженные преступники открыли стрельбу по посетителям. Жертвами стали 139 человек, еще более 182 получили ранения различной степени тяжести.



Трагедия в очередной раз подняла вопросы о необходимости усиления мер безопасности в местах массового скопления людей, расширения полномочий ЧОПов и права людей на самооборону.



Виновата ли охрана «Крокуса»?

Сразу же после теракта сотрудники Генпрокуратуры России проверили, как была организована охрана в «Крокусе». Они не нашли нарушений и заявили, что необходимости в вооруженных чоповцах там не было.

— Действительно, по закону частные охранные организации сегодня не должны выставлять вооруженные посты на объектах массового пребывания, — уточнил депутат Госдумы Александр Хинштейн. — Закон лишь обязывает их иметь в своем арсенале служебное оружие. У «Крокус Профи», охранявшего «Крокус», оно есть. Вот только из «оружейки» его не доставали, а охранники на входе несли службу без оружия и даже без спецсредств.

Хинштейн считает, что надо изменить закон и обязать частные охранные предприятия обеспечивать именно вооруженную охрану в таких местах, как «Крокус», торговые центры и так далее. Вместе с другими депутатами он уже начал прорабатывать этот вопрос.

— На сегодняшний момент абсолютно точно виден ряд противоречий, — рассказал MSK1.RU аналитик в сфере охранных услуг, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов. — Хотим мы, не хотим, количество полиции достаточно ограничено, поэтому привлекали и будут привлекать сотрудников частных охранных предприятий для решения этих задач.

При этом эксперт назвал конкретные недоработки охраны «Крокуса»: от неправильной расстановки личного состава чоповцев до недостаточного взаимодействия с полицейскими, которые должны присутствовать на таких массовых мероприятиях.

— Нужно большее количество людей на время проведения таких мероприятий, более тщательная подготовка личного состава, инженерного оборудования, мест несения службы, — уточнил Роман Насонов. — Чтобы не было ни одного места для проникновения на эту территорию террористов. Многие вещи, конечно, надо менять.



Почему охрана работала без оружия?

Российское законодательство уже предоставляет частным охранным предприятиям достаточно широкие возможности по использованию служебного оружия.



— У ЧОПов и сейчас есть возможность иметь гражданское оружие очень серьезное, — рассказал председатель правления Общероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев. — В пример можно взять синагоги на территории Российской Федерации. Они все охраняются вооруженным ЧОПом, — объяснил эксперт.

Но, как объяснил Ванеев, на практике многие владельцы торговых центров и других мест массового скопления людей предпочитают экономить на безопасности, нанимая сотрудников охраны без права ношения оружия.



— Владельцы «Крокуса» экономили на службе безопасности. Они поставили не ЧОП, а взяли так называемых контролёров по безопасности, — уточнил он. — Грубо выражаясь, там стояли пенсионеры, ветераны или просто наглые люди, которые считают, что они могут набить морду кому-то за 30−40 тысяч рублей. Любой ЧОП сейчас имеет право владеть достаточно серьезным гладкоствольным помповым оружием, которое практически соизмеримо с тем, что применяли преступники.



Собственник «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов назвал случившееся «необъяснимым с точки зрения общечеловеческих ценностей». По его словам, вооруженные боевики проникли в зрительный зал через окно выставочного центра, который находится рядом.

— С автоматами наперевес. Начали стрелять по всему, что они видели. По всем людям, по охранникам. Один охранник убит, второй ранен. Это даже не охранники. Они у нас называются «контролеры», — рассказал РБК о случившемся Араз Агаларов.



Как решать проблему?

Председатель «Права на оружие» считает, что для решения проблемы не нужны новые законы в отношении ЧОПов, а нужно лишь упростить процедуру лицензирования и снизить административное давление на отрасль.



— Просто нужна политическая воля, чтобы ЧОПы не «чморились» огромным количеством лицензий и проверок, — поделился мнением он. — Чтобы был какой-то определенный вменяемый налог или вменяемая лицензия, которая бы и доход государству приносила, но не разоряла сами ЧОПы. Самое главное, чтобы владельцы торговых комплексов имели возможность получить нормальную вооруженную охрану.



В то же время президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров скептически относится к идее вооружения ЧОПов как к универсальному решению проблемы.



— Частная охрана эту проблему не решит, — сказал Гончаров. — ЧОП вооружен сейчас резиновой дубинкой, электрошокером, возможно, травматикой. Есть редкие ЧОПы, где сотрудники прошли все установленные законом процедуры и получили разрешение на ношение огнестрельного оружия в виде пистолета. Всё остальное — это всё нереально.



Но в одной только Москве огромное количество различных развлекательных и торговых центров, и Гончаров объяснил, что полностью снабдить их вооруженной охраной в принципе проблематично.



— На сегодняшний момент, если я не ошибаюсь, у нас 500 торговых центров. Не знаю, сколько развлекательных центров, кинотеатров и так далее, — добавил он. — Скажите, пожалуйста, какие ЧОПы это всё обеспечат и кто будет этим делом заниматься? Для того чтобы это сделать, надо менять закон о частных охранных предприятиях. Пока это нереально, и думаю, что в ближайшее время тоже нереально. Сразу говорю, ни МВД, ни Росгвардия такие объемы охраны в любом случае просто не потянут.



Всем по пистолету?

Вячеслав Ванеев уверен, что если бы оружие было у посетителей «Крокус Сити», то жертв было бы меньше, так как люди бы смогли помочь остановить террористов.

— Если бы с оружием можно было проходить в досуговые центры, то, по крайней мере, преступники так вольготно не расстреливали людей, как кроликов в тире. Они бы шли с большей осторожностью, а люди имели бы возможность, заблокировавшись в каком-то помещении, контролировать вход и выход и не дать возможность преступникам войти в помещение и безнаказанно убивать людей, — объяснил он.



Эксперт считает, что террористы целенаправленно выбирают в качестве целей так называемые «мягкие» безоружные объекты и избегают нападений на охраняемые силовые структуры:



— Почему-то они не приходят на военные базы и не стреляют там. Почему-то они в полицейские участки не приходят и не устраивают массовый расстрел. Они почему-то не устраивают террористические акты в хорошо охраняемых государственных учреждениях, где военизированная охрана. Они не сумасшедшие. Они хотят жить.



Поэтому глава общественной организации «Право на оружие» советует депутатам подумать над изменением законодательства в этом направлении.

— Самое главное, чтобы местные не давили своими законами, которые запрещают войти в торговый или развлекательный комплекс с легальным оружием, на которое лицензию выдало государство, — поделился мнением Ванеев. — Получается, что государство уверено в моем поведении, а владельцы всяких «крокусов» не уверены.