«У охраны "Крокуса" было разрешение на оружие». Звезды шоу-бизнеса — о безопасности в лучшем концертном зале страны

Многие артисты считали «Крокус» храмом. У каждого была мечта — выступить здесь Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











Для многих селебрити давать концерты в сгоревшем во время теракта «Крокус Сити Холле» было престижно. MSK1.RU собрал мнения представителей шоу-бизнеса о безопасности и охране концертного зала и страхе выходить после случившегося на сцену.

О том, что разрушенный после теракта концертный зал будет восстановлен, заявили владельцы «Крокус Сити Холла». График концертов на площадке давно расписан. Один из ближайших, «Reflex 20 лет — на Бис», должен был состояться 6 апреля. Музыкант, композитор и продюсер группы Вячеслав Тюрин пока не знает, куда перенесут «сольник».

— Сейчас нужно просто подумать над тем, как сделать какую-то часть охраны именно военизированной и продолжить спокойно работать на концертах. Их ни в коем случае нельзя отменять, — добавил музыкант. — А «Крокус» однозначно нужно восстанавливать.

«Выступать в восстановленном "Крокусе" не будет страшно, как и сейчас на других концертных площадках. Бояться нечего» Вячеслав Тюрин, композитор и продюсер группы Reflex

Вячеслав Тюрин уточнил, что за свою карьеру не встречал на концертах охрану с огнестрельным оружием. Обычно секьюрити вооружены дубинками и шокерами.



— Что же касается безопасности, ни одна охрана не имеет права стрелять из автоматов куда ни попадя и не может быть ими вооружена. Как выяснилось, у охраны «Крокуса» действительно было разрешение на оружие, и, конечно, если в них стреляли, то они имели право ответить, — считает музыкант. — Почему у них в этот момент с собой не было огнестрельного оружия, это будут выяснять следственные органы, а не мы.

Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











Певец, экс-солист группы «На-На» Павел Соколов, который тоже не раз выступал в «Крокусе», рассказал, что охрана у концертного зала была профессиональной.



— Попасть в «Крокус» просто так было невозможно — всегда проверяли паспорта даже у звезд. И за кулисами охрана была высокого уровня, — считает Павел Соколов. — Вообще, это было очень классное место, намоленное артистической средой и драйвом. Это как храм, который можно разрушить, но, если восстановить его заново, он может быть еще круче. Если есть силы и возможности «Крокус» восстановить, сделать это, конечно, нужно.

Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











О том, кто занимается охраной «Крокус Сити Холла», MSK1.RU уже рассказывал. По мнению певца Родиона Газманова, сейчас нужно усиливать меры безопасности на всех площадках.



— То, что сейчас случилось, — огромная трагедия. Печально, очень больно, такого, конечно, не должно быть, — добавил певец. — Надо обязательно задуматься об обеспечении безопасности на других концертных площадках. Из частных концертных залов в «Крокусе» работают самые крутые ребята. У них всё очень четко, серьезно, но когда в помещение врываются четыре отморозка с автоматами, что охранники успели бы сделать, даже если бы и было оружие?.. Эти террористы не те люди, которые могут думать.



Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











А музыкальный продюсер Яна Рудковская считает, что все массовые мероприятия должны охранять профессиональные вооруженные люди, а «не пузатые дяди-сторожа за безумные деньги, которых самих охранять надо».



— Зрители боролись, а где охрана?! Где были те, чья прямая функция была охранять безопасность зрителей? Я вам скажу, что в «Крокусе» один из самых дорогих ЧОПов в России. Мне просто страшно, — написала Рудковская в своем Telegram-канале.



Бесстрашные артисты

Большинство артистов сейчас переживают трагедию со всей страной. Продюсер Иосиф Пригожин сказал, что шоу-бизнес «получил мощнейшее сотрясение головного мозга».

— Даже у наших коллег-артистов желание выступать пропало. Не знаю, что с этим делать. Голова не перестроилась, тогда как впереди мероприятия, — сказал Иосиф Пригожин. — Какое-то время нужно, чтобы с этим смириться. Вообще, с террористами-ублюдками надо заканчивать.

«Их нужно уничтожать без суда и следствия. Это должно быть публично, и плевать, что скажут в мире» Иосиф Пригожин, продюсер

Тем не менее, как отметил экс-солист «На-На» Павел Соколов, у него нет страха перед предстоящими концертами.

— После этой трагедии давать концерты на других площадках страха нет, мы о нем не думаем, есть лишь переживания. Я выступал с «На-На» в горячих точках, и там тоже не было никакого страха, — вспоминает Павел Соколов. — Просто мы работаем и не можем даже предположить, что вдруг произойдет что-то жесткое, как сейчас. Артиста не останавливают никакие события. Нам важно дарить людям радость. А сейчас, как мне кажется, на концертах зрители будут волноваться за свои семьи. По крайней мере, первое время. Мало ли что, не дай бог, опять случится...

Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











А певец Авраам Руссо считает, что в «Крокусе» всегда царила особенная атмосфера — тепла и домашнего уюта.



— Я считаю, что «Крокус» нужно, конечно, возрождать. Хотя выступать там поначалу, наверное, будет непросто. Но, с другой стороны, пройдет уже много времени. Сейчас же давать концерты в других местах будет тоже нелегко психологически.

Отменят все?

В концертном зале Москвы «Крокус Сити Холл» всегда проходило много разных шоу и вечеринок. В марте — апреле было запланировано более десятка представлений. Концерты группы «Пикник» должны были состояться 22–23 марта, 24 марта — встреча с доктором Зубаревой, 26-го — японское барабанное шоу Himitsu, 28-го — «Весенний Comedy Сlub», 29-го — сольный концерт Владимира Кузьмина, 30-го — «Женский стендап», а на 4 апреля была запланирована церемония российской музыкальной премии «Жара Music Awards»...



Корреспондент MSK1.RU пообщалась с событийным продюсером и концертным директором Табризом Шахиди. Он рассказал, какие выступления отменят совсем или перенесут на другие площадки.



— Незначительное количество событий, очевидно, отменят, а большую часть перенесут в Кремлевский Дворец съездов. Некоторые, в соответствии с музыкальным форматом, перенесут на арены: ВТБ, «Мегаспорт» и малую арену «Лужников». Организаторы будут исходить из вместительности той или иной площадки, — сказал Табриз Шахиди. — А другие мероприятия разобьют на несколько парных или тройных представлений, которые пройдут в Московском международном Доме музыки, в концертном зале «Барвиха Luxury Village» и других.



Известно, что запланированный на 18 октября в «Крокусе» творческий вечер писателя Сергея Минаева будет перенесен в Театр на Таганке и будет проведен три раза, исходя из прошлого опыта организации исторических стендапов Минаева на этой сцене.



— Вместительность «Крокуса» — 6200 мест. Количество зрителей, например, в Доме музыки — 1716. Получается, что концерт или представление, перенесенное в ММДМ из «Крокуса», нужно показать три раза минимум. Если предполагать, что артист соберет эту аудиторию, — объяснил Табриз Шахиди.



По словам продюсера, сейчас промоутеры в спешном порядке ведут переговоры с площадками, узнают о наличии свободных дат для переноса.



—Что касается денег за билеты, которые были куплены ранее на мероприятия в "Крокусе", будут, конечно, людям возвращены. Как только зрители отправят соответствующие запросы в кассы билетных операторов, деньги им вернут, — добавил Табриз Шахиди.