«Схватили под руки и повели»: новосибирский журналист провел 3,5 часа в автозаке из-за теракта в «Крокус Сити»

Теракт произошел 22 марта Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Задержанный во время теракта у подмосковного Crocus City Hall Дмитрий Антипов рассказал НГС, что предшествовало его взятию силовиками — мужчина работал журналистом на месте трагедии.



Дмитрий Антипов переехал в Москву летом прошлого года. Вечером 22 марта он был в столичном метро, когда увидел сообщения о теракте. Он направился в сторону «Крокуса» — Дмитрий Антипов работает на одном из федеральных каналов и во время пути к месту происшествия связывался с продюсерами на студии.



— Я один из первых туда выехал, соответственно, один из первых приехал. До того как сотрудники [полиции] обратили на меня внимание, я только и успел выйти из метро. Выход находится с обратной стороны от «Крокус Сити», — вспоминает Дмитрий. — Пошел в его сторону, там не было ни оцепления, ничего. Подошел к большой парковке, которая находится перед входом, и там как раз уже увидел все происходящее: были разложены трупы в большом количестве перед входом в «Крокус Сити».

Мужчина снимал происходящее у «Крокус Сити» на телефон Источник: Дмитрий Антипов

По словам сибиряка, он не дошел пары десятков метров до места, где работали его коллеги. Пока шел, он снимал происходящее на телефон, поэтому на него обратили внимание сотрудники ОМОН. Силовики проверили его удостоверение и поинтересовались, с собой ли у мужчины документы.



— Я ответил: «Все с собой, редакционное задание в телефоне». Они сказали: «Ага, хорошо. Разберутся», схватили меня под белые руки и повели в автозак, — сказал Дмитрий. — Они не то, чтобы меня скрутили — было не больно. Они меня не били, ничего. Повели мимо всех коллег журналистов — естественно, камеры направили на меня.



Сначала Дмитрий Антипов был единственным, кто находится в автозаке, но затем в спецтранспорт привели еще нескольких журналистов и неизвестного мужчину, который, по словам сибиряка, неадекватно реагировал и мог быть пьян. После этого корреспонденты ждали, когда к ним придет сотрудник для установления личности.



— В течение часа к нам пришел оперативник, сфотографировал паспорта, посмотрел все наши рабочие документы и ушел устанавливать наши личности. В течение 50 минут уже последовала команда нас отпустить: я услышал это у сотрудников из рации. Но к тому моменту подошли еще два оперативника, которые сказали: «Нет. Мы еще по своим каналам перепроверим».



В ожидании проверки данных Дмитрий Антипов наблюдал за разворачивающейся трагедией в «Крокус Сити» из окна автозака. Из-за того, что у сибиряка забрали телефон, он не мог сообщить своему руководству, что его задержали. Отпустили Дмитрия спустя 3,5 часа.



— После того, как все всё выяснили, нас сразу же прямо на месте отпустили. ОМОН в принципе выполнял свою работу так, как им положено. Вот пришел человек с той стороны, где у них должно быть оцепление, но они его не успели выставить, показался подозрительным. Они задержали до установления обстоятельств, — рассуждает Дмитрий. — В целом, при учете происходящих на фоне событий, я считаю такую реакцию абсолютно адекватной.



После того как мужчину выпустили из автозака, он продолжил работу на месте теракта. Дмитрий Антипов также вернулся к зданию «Крокус Сити Холл» и на следующий день — освещал, что происходило в концертном зале.



Неизвестные в камуфляже открыли стрельбу по людям в концертном зале Crocus CIty Hall 22 марта. Суд над мужчинами, которых обвиняют в теракте, прошел в Москве 24 марта.

Среди выбравшихся из зала во время теракта были двое новосибирцев: один из них был сотрудником бара в «Крокус Сити», другой сопровождал на концерт своего отца. Оба получили огнестрельные ранения.

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