«Полоснула очередь, люди передо мной падали»: новосибирец рассказал, как выбирался из захваченного террористами «Крокус Сити»

Вячеслав Гарин сопровождал на концер «Пикника» своего отца — он поклонник группы и билет получил в качестве подарка на день рождения Источник: GARIN Вячеслав / Instagram*, Артем Устюжанин / MSK1.RU











Новосибирец Вячеслав Гарин оказался в подмосковном Crocus City Hall, когда в зал ворвались несколько мужчин и стали стрелять в зрителей. Вячеслав, как и многие, пришел на концерт группы «Пикник», но не один, а со своим отцом. О том, что происходило в концертном зале в трагические минуты и как сибирякам удалось выбраться из смертельной западни, Вячеслав Гарин рассказал корреспонденту НГС.



Билет на день рождения

33-летний Вячеслав Гарин переехал в Москву из Новосибирска пять лет назад, в родном городе остались его близкие родственники — отец и мать. На выступление группы «Пикник» в «Крокус Сити» он пошел со своим 63-летним отцом Сергеем — мероприятие должно было стать приятным подарком.



— У отца день рождения скоро, и мы подарили ему поход на группу «Пикник», которую он любит. Он из Новосибирска специально прилетел в Москву, чтобы сходить на концерт, меня отправили вместе с ним хорошо провести время, — рассказал Вячеслав. — Мы с ним редко видимся, и хорошо поговорили перед концертом.

Оба новосибирца, Вячеслав Гарин и его отец Сергей, смогли выбраться из зала «Крокус Сити» во время теракта Источник: предоставлено Вячеславом Гариным











В зале отец и сын Гарины должны были занять места на первом этаже, в партере. Они уже заходили на площадку перед третьим звонком, когда Вячеслав понял, что хочет отлучиться в туалет. Он отправился к холлу второго этажа здания и в этот момент услышал странные звуки, похожие на выстрелы.



— Сначала я не понял, что это такое. Подумал, что это какая-то пьяная потасовка, потому что в Москве иногда стреляют. А потом понял, что выстрелы эти имеют какой-то массовый характер, и люди бегут, — вспоминает Вячеслав. — Я побежал на вход второго этажа внутрь.



Уже находясь на втором этаже концертного зала он увидел, как зрители убегают в сторону левого выхода за сценой. Мужчина позвонил отцу и сказал ему бежать в ту же сторону, с другими людьми, а затем начал выбираться сам.



— Там [на втором этаже] только два пути, ближайший к этому выходу — по левой стенке. По ней много людей выстроились в линию, потому что между первым и вторым этажами была металлическая перегородка. Чтобы ее пройти, надо было как будто бы немножко даже боком повернуться — она уменьшала пропускную способность. Мы ползли гуськом вдоль стенки с пригнутыми головами, — рассказал Вячеслав.

«Пули врезаются, искры пролетают рядом»

В какой-то момент звуки стрельбы приблизились и на выходе образовался затор. Люди, которые пытались покинуть концертный зал, перестали идти и остановились. Затем, вспомнил Вячеслав Гарин, звуки выстрелов стали приближаться, а люди ближе к сцене начали падать. Сам он оказался возле металлического ограждения. В нем были отверстия, но мужчина все равно решил использовать его как щит. И как раз вовремя, потому что в него полетели пули.

— Пули врезаются, искры пролетают рядом, и в этот момент рядом со мной появилась фигура террориста. Он был в двух метрах от меня и открыл огонь по стене, по толпе людей, которые стояли прямо передо мной, — рассказал Вячеслав. — Он не попал в меня, стрелял от пояса, как бы не целясь. Полоснула очередь, люди передо мной падали, два человека легли ближе к нему, и он добил их одиночными выстрелами.



По словам Вячеслава, на стрельбу по толпе и убийство раненых людей у террориста ушло несколько секунд, за которые мужчина понял, что нужно выбираться. Сибиряк начал бежать, размахивая руками, и обратил на себя внимание стрелка.



— Он сбоку начал стрелять, с двух метров. Попал мне в руки. Я выбежал, оказался на улице, и там люди еще даже не знали, что происходит. Ко мне подходили и спрашивали, я говорю: «Там расстреливают людей, у меня там отец», — вспомнил сибиряк.

Это — первое видео, которое записал мужчина после выхода из зала, где случился теракт. Сибиряк хотел его отправить сестре Источник: Вячеслав Гарин

Первые новости о том, что в концертном зале произошло задымления, появились спустя 10 минут после начала теракта, сказал мужчина. Уже на улице Вячеславу начали оказывать помощь прохожие, некоторые отдали свои вещи, чтобы остановить его кровотечение: кто-то шарф, кто-то — ремень от сумки.



«Ему повезло: в него не стреляли»

Когда, выбравшись на улицу, Вячеслав связался с отцом, оказалось, что до сих пор находится внутри «Крокус Сити» — в тот момент он еще не выбрался из зала.



— Мне набрала сестра, сказала: «Мне звонил отец, что у вас там происходит? Он сказал, что ты ранен». Отец, видимо, хотел попрощаться, — вспоминает Вячеслав.



Позже Сергей Гарин снова вышел на связь с сыном и сказал, что смог выйти из здания. А также рассказал, где находятся машины скорой помощи, чтобы Вячеслав мог обратиться к врачам.



— Отец видел двоих [террористов]. Как он спасся: лежал между рядов [в зале], говорит, что около 20 метров было до террористов — они ходили между ними [рядами]. Отец увидел, как поджигают шторы в зале, и когда те загорелись, стало жарко, и террористы начали отходить. Папа подумал: «Пусть лучше расстреляют, чем я сгорю» и побежал. И ему повезло: в него не стреляли, — сказал Вячеслав.



Сам Вячеслав оказался в числе первых пострадавших, которых доставили в больницу после теракта в концертном зале. Ему зашили ранения, после чего отпустили домой. В больнице, по его словам, было очень много врачей.



— Я никогда такого раньше не видел: врачи вдоль коридора стоят в линию друг за другом, в две линии, и встречают приходящие каталки. Постоянно приходят новые врачи, их откуда-то вызванивали. И в коридоре двери открыты в приемной, но, несмотря на это, [стоял] плотный запах крови, металлический, — рассказал мужчина.



Террорист, по словам Вячеслава, прострелил ему предплечья — пули прошли навылет, не задев кости.



— Задет немножко нерв, врачи говорят, что восстановление займет от 3 до 6 месяцев. Постараюсь пораньше, — сказал он.



«Ситуация озлобляет»

Сибиряк снял вход в здание до начала концерта группы Источник: GARIN Вячеслав/Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)

После теракта одним из частых вопросов стала оснащенность и подготовленность охраны «Крокус Сити». По мнению Вячеслава, в момент трагедии охраны в концертном зале было недостаточно.

— Да не было охраны, я видел одного человека с собакой и контролеров, которые просматривали. Эта ситуация озлобляет из-за несправедливости: у людей на входе забрали все необходимое, а в зале были люди с автоматами, — сказал Вячеслав. — У контролеров, скорее всего, либо не было оружия, либо они не успели им воспользоваться. Хотя вообще-то, по-моему, на концертах должны дежурить более серьёзные структуры. И есть, конечно же, вопросы к организации, потому что контролёров расстреляли сразу.



«Не было страха — просто адреналин»

Через несколько дней, 24 марта, Вячеслав впервые после произошедшего вернулся на место теракта Источник: GARIN Вячеслав / Instagram*











У Вячеслава Гарина есть жена и два маленьких ребенка 3-х и 2-х лет. После теракта он сказал детям, что упал и поранил руки, поэтому их замотали бинтами. 24 марта, спустя двое суток, сибиряк впервые после произошедшего вернулся на место теракта — вместе с другими людьми он пришел к концертному залу, чтобы забрать брошенные в стремлении выжить вещи.



— Я чувствовал адреналин. Не было страха, просто эндорфин, который выделяется при адреналине. Когда я туда шел, не раз у меня случилась паническая атака, чем ближе я подходил, тем больше я понимал. И когда вокруг были люди, я в голове прокручивал эту ситуацию: когда стреляли, а зрители падали, — сказал Вячеслав.

Сейчас мужчина хочет привести в порядок как ментальное, так и физическое здоровье, а также вернуться к работе: Вячеслав — маркетолог. После произошедшего ему в соцсетях поступают слова поддержки от людей. Сообщения присылают и бывшие одноклассники — они специально его ищут, увидев в списках пострадавших при теракте.

— Желают скорейшего выздоровления. Эти слова действительно поддерживают. Я специально для них и освещаю сейчас события, чтобы люди, которые этим интересуются, понимали, что происходит. И я веду это от своего лица, потому что это моя история, — сказал Вячеслав. — Если кто-то на моём примере или из моей ситуации что-то подберет для себя полезного, и это когда-нибудь ему поможет, я буду знать, что всё не зря.



Еще один уроженец Новосибирска в момент теракта работал в баре рядом с концертным залом: его тоже ранили в руку и пробили кость, но он смог выбраться и вытащил девушку.

Вечером 22 марта в подмосковном Crocus City Hall раздались выстрелы. Четверо налетчиков открыли огонь по людям, собравшимся в концертном зале на выступление группы «Пикник», а после подожгли здание. Не все погибшие еще опознаны.



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