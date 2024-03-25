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Происшествия Теракт в Crocus City Hall онлайн-трансляция Обвиняемые за решеткой, опознание погибших продолжается: подробности теракта в Crocus City Hall

Обвиняемые за решеткой, опознание погибших продолжается: подробности теракта в Crocus City Hall

Онлайн-трансляция

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Вечером 22 марта в подмосковном Crocus City Hall раздались выстрелы. Четверо налетчиков открыли огонь по людям, собравшимся в концертном зале на выступление группы «Пикник», а после подожгли здание. По актуальным данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека, погибли 137. Не все погибшие еще опознаны. В этой онлайн-трансляции мы будем рассказывать, что происходит на третий день после самой темной ночи этой весны.

Вера Борисова

Главное — о теракте 

  • Басманный суд Москвы отправил под стражу обвиняемых в совершении теракта в «Крокусе». Четверо подозреваемых (Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали, Фаридуни Шамсидин и Файзов Мухаммадсобир — самый младший в группе, ему 19 лет) пробудут в СИЗО как минимум до 22 мая;

  • 182 человека пострадали, в обновлённом списке опознанных погибших — 68 человек;

  • Регионы России присоединились к акции «Летят журавли» в память о жертвах теракта;

  • Этим утром официально подтвердили смерть ранее считавшихся пропавшими 59-летней Юлии Чечиной из Волгограда и 16-летней Златы Фигуриной из Москвы. Юлия специально приехала в Москву на концерт из Волгограда. Злата пришла на мероприятие вместе с родителями и родственниками из Оренбурга;

  • Тысячи людей пришли к стихийному мемориалу у «Крокуса», в том числе знаменитости — группа «Пикник», Тимати, Люся Чеботина, Влад Бумага, Дима Билан, SHAMAN;

  • На входах в столичных торговых центрах может появиться вооруженная охрана, такой вариант сейчас рассматривают московские и федеральные власти, сообщал источник «Известий»;

  • Франция после теракта повысила уровень террористической угрозы до наивысшего;

  • Среди погибших в «Крокусе» — один гражданин Армении, сообщил армянский МИД.


Марина Малкова

Кинолог из Новосибирска Олеся Храмойкина вошла в команду волонтеров, которые работают в подмосковном Crocus City Hall после теракта 22 марта. Она рассказала НГС, что прибыла на место для помощи в поиске пропавших.

Вера Борисова

Пятая часть хроники теракта

В пятой части нашей онлайн-хроники мы рассказывали всё, что было известно о теракте в «Крокусе» 23 и 24 марта.

Илья Ненко

МЧС продолжает публиковать новые имена в списке погибших в результате теракта. Этим утром официально подтвердили смерть ранее считавшихся пропавшими 59-летней Юлии Чечиной из Волгограда и 16-летней Златы Фигуриной из Москвы.

Юлия специально приехала в Москву на концерт из Волгограда. Злата пришла на мероприятие вместе с родителями и родственниками из Оренбурга.

Вера Борисова

Точное количество жертв теракта в «Крокусе» до сих пор неизвестно, но уже стало ясно, что трагедия стала одной из самых смертоносных за историю современной России. Но даже в самые темные времена стоит помнить, что мир — не без добрых людей.

Самые разные люди, невзирая на собственный страх, нашли в себе силы помочь другим — кто-то вывел сотню людей, удостоверившись, что никто из его колонны не пострадал, кто-то вернулся, поняв, что не может не помогать выносить тела пострадавших.

Всех героев, про которых известно на данный момент, MSK1.RU собрал в одном материале — их имена и лица не должны быть забыты.

Илья Ненко

Источник, близкий к Генпрокуратуре, сообщил «Коммерсанту», что, по предварительным данным, нарушений в деятельности сотрудников охранной организации, которые обеспечивали безопасность «Крокуса» не усматривается: законодательство не содержит категорических требований о необходимости наличия вооруженной охраны на подобных массовых мероприятиях.

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