Обвиняемые за решеткой, опознание погибших продолжается: подробности теракта в Crocus City Hall

Вечером 22 марта в подмосковном Crocus City Hall раздались выстрелы. Четверо налетчиков открыли огонь по людям, собравшимся в концертном зале на выступление группы «Пикник», а после подожгли здание. По актуальным данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека, погибли 137. Не все погибшие еще опознаны. В этой онлайн-трансляции мы будем рассказывать, что происходит на третий день после самой темной ночи этой весны.