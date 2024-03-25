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Происшествия Теракт в Crocus City Hall эксклюзив «Это всеобщая трагедия»: на месте теракта Crocus City Hall работает кинолог из Новосибирска — она ищет людей под завалами

«Это всеобщая трагедия»: на месте теракта Crocus City Hall работает кинолог из Новосибирска — она ищет людей под завалами

Олеся Храмойкина обучает поисково-спасательных собак и руководит поисковым отрядом «Мохнатые ангелы»

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Сибирячка переехала в Подмосковье в августе

Кинолог из Новосибирска Олеся Храмойкина вошла в команду волонтеров, которые работают в подмосковном Crocus City Hall после теракта 22 марта. Она рассказала НГС, что прибыла на место для помощи в поиске пропавших.

Сибирячка переехала в Подмосковье в августе. К «Крокус Сити» она отправилась вместе с поисково-спасательным отрядом «Мохнатые ангелы», в котором выступает руководителем. Отряд занимается подготовкой поисково-спасательных собак, поиском пропавших без вести и находящихся под завалами.

— Это всеобщая трагедия, и если у нас есть возможность оказать хотя бы минимальную помощь, то почему бы этого не сделать, — рассказала НГС Олеся.

Олеся вместе с волонтерами и собаками приехала к «Крокус Сити» 23 марта около 17:00 часов. Около суток им не разрешали работать в самом здании — только со стороны улицы. 24 марта кинологи с собаками смогли зайти в помещение.

— Спецтехника и службы расчищают завалы, убирают металлоконструкции, — рассказала Олеся. — Спасательная операция завершена, поиски тел еще продолжаются.

Сибирячка уточнила, что на месте продолжаются работы по разбору обрушившейся крыши и конструкций здания, на месте находится много спецслужб.

— Очень много волонтеров у мемориала у соседнего здания Crocus City Hall. На месте поиска и разбора работают профессионалы, — заверила женщина.

Теракт в подмосковном Crocus City Hall произошел 22 марта. В результате произошедшего погибло больше 100 человек. Все, что известно о происшествии, можно узнать в режиме онлайн.

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