НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+2°

пасмурно, сильный снег

ощущается как -3

5 м/c,

зап.

 747мм 80%
Подробнее
6 Пробки
USD 92,61
EUR 100,22
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Бастрыкин заинтересовался новосибирским детсадом

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Теракт в Crocus City Hall
Кандидаты в шорт-лист премии
Продали проезд к высотке
Доступное протезирование зубов
Похищение в рехаб
Очереди в миграционке
Новое руководство «Сибири»
НГС в Telegram
Происшествия Теракт в Crocus City Hall эксклюзив Ни жены, ни детей: пропал хозяин новосибирской квартиры, где был прописан обвиняемый в теракте в «Крокусе»

Ни жены, ни детей: пропал хозяин новосибирской квартиры, где был прописан обвиняемый в теракте в «Крокусе»

Квартира находится на левом берегу мегаполиса

17 783
93 комментария
Хозяин квартиры исчез после того, как вернулся домой из полиции

Хозяин новосибирской квартиры, в которой был прописан один из обвиняемых по делу о теракте в подмосковном Crocus City Hall, исчез. Как сообщили НГС соседи мужчины, 24 марта его увозили в полицию на допрос.

— Вчера вечером его задерживали полицейские, ночью он вернулся домой. Сегодня в 11 утра он ушел в неизвестном направлении. В квартире должны были быть жена и маленький ребенок, их также нет. Скорее всего, он их вывез, — предположили очевидцы.

Корреспондент НГС также позвонил по телефону, который предположительно мог принадлежать хозяину квартиры, абонент опроверг свою причастность.

Обвиняемый в теракте в подмосковном Crocus City Hall Далержон Мирзоев был прописан в Новосибирске в одном из районов левобережья. Прописка действовала с октября 2023-го по январь 2024 года.

Вечером 22 марта в подмосковном Crocus City Hall раздались выстрелы. Четверо налетчиков открыли огонь по людям, собравшимся в концертном зале на выступление группы «Пикник», а после подожгли здание. По актуальным данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека, погибли 137. Не все погибшие еще опознаны.
ПО ТЕМЕ
Crocus City Hall Теракт Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Люди бежали так быстро, что охватывал животный страх»: студент стал очевидцем теракта в Crocus City Hall
Мнение
Четыре знака Зодиака — под мощным влиянием: новосибирский астролог дала советы на время коридора затмений
Анастасия Першина
Мнение
«Почему я жива, а они нет?» Эмоциональная колонка главного редактора MSK1.RU о трагедии в Crocus City Hall
Оксана Маклакова
Главный редактор MSK1.RU
Рекомендуем
Знакомства

Марина, 47

Яна, 44

Татьяна, 34

Лариса , 46

Миломир, 42

Людмила, 49

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Ремонт Стиральных Машин в Новосибирске

0 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление