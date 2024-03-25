Ни жены, ни детей: пропал хозяин новосибирской квартиры, где был прописан обвиняемый в теракте в «Крокусе»

Хозяин квартиры исчез после того, как вернулся домой из полиции Источник: Павел Тиунов











Хозяин новосибирской квартиры, в которой был прописан один из обвиняемых по делу о теракте в подмосковном Crocus City Hall, исчез. Как сообщили НГС соседи мужчины, 24 марта его увозили в полицию на допрос.



— Вчера вечером его задерживали полицейские, ночью он вернулся домой. Сегодня в 11 утра он ушел в неизвестном направлении. В квартире должны были быть жена и маленький ребенок, их также нет. Скорее всего, он их вывез, — предположили очевидцы.



Корреспондент НГС также позвонил по телефону, который предположительно мог принадлежать хозяину квартиры, абонент опроверг свою причастность.



Обвиняемый в теракте в подмосковном Crocus City Hall Далержон Мирзоев был прописан в Новосибирске в одном из районов левобережья. Прописка действовала с октября 2023-го по январь 2024 года.